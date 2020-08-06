В матче 1/8 финала Лиги Европы между "Базелем" и "Айнтрахтом" 6 августа определился соперник, который сыграет против "Шахтера" в четвертьфинале турнира. Путевку в следующий раунд завоевал "Базель".

Базель – Айнтрахт 1:0

Гол: Фрай, 88

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Победитель противостояния был на 99% определен еще в феврале, когда "Базель" разгромил "орлов" со счетом 3:0, пишет 24 канал. В ответном матче перед "Айнтрахтом" стояла сложная задача, которую немцы не спешили решать.

Весь первый тайм гости контролировали мяч, но толку от этого не было практически никакого. Открыть счет в игре на 25 минуте мог "Базель".

Отмер замкнул прострел и одним прикосновением направил мяч в створ ворот. "Айнтрахт" героически спас голкипер Трапп.

Через минуту Видмер снова угрожал владению Траппа, но тот в очередной раз был на высоте. Грамотная оборона "Базеля" в течение первого тайма не оставила нападающим "Айнтрахта" никаких шансов.

После перерыва Видмер имел еще одну возможность открыть счет в игре. Игрок "Базеля" вышел один на один с голкипером, однако Трапп отбил мяч. Свой момент на 54 минуте имел Да Коста.

Футболист нанес удар с острого угла, но не попал в ворота. На 85 минуте победу "Базелю" мог принести Кампо, но он с близкого расстоянии не прошил Траппа.

И все же немецкий голкипер не смог отстоять в ноль. Фрай на 88 минуте спокойно обыграл голкипера и покатил мяч в пустые ворота. Победа "Базеля" со счетом 1:0.

Матч четвертьфинала Лиги Европы "Шахтер" – "Базель" состоится 11 августа.

Базель – Айнтрахт: видеообзор