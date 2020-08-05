В среду, 5 августа, "Шахтер" принимал "Вольфсбург" в рамках ответного матча 1/8 Лиги Европы. Поединок завершился разгромной победой "горняков" на последних минутах матча.

Шахтер – Вольфсбург 3:0

Гол: Мораес, 89, 90+3, Соломон, 90+1

Удаление: Хочолава, 68 – Брукс, 70

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Перед матчем

Пандемия коронавируса внесла существенные коррективы в футбольный календарь, поэтому еврокубковый сезон будет доигран в августе. В первом поединке 1/8 финала Лиги Европы, который состоялся почти пять месяцев назад, "Шахтер" на выезде обыграл "Вольфсбург" со счетом 2:1.

Теперь же "горнякам" необходимо довести дело до конца и оформить выход в следующую стадию турнира. После карантинной паузы команда Луиша Каштру уверенно дошла до чемпионского звания УПЛ, досрочно завоевав титул.

В Бундеслиге "Вольфсбург" сумел зацепиться за седьмое место, дающее право участвовать в квалификации следующей Лиги Европы. Впрочем, "волки" еще имеют шансы побороться за титул победителя текущего турнира.

Обнадеживающий начало

Команды начали встречу без опасных моментов. А отсутствие зрителей на трибунах создавало ощущение товарищеского матча. На 11-й минуте Маркос Антонио пробил со средней дистанции и мяч пролетел над перекладиной.

К середине первого тайма "горняки" едва не открыли счет в матче. Мораес получил пас в штрафную на ход и пробил уже в падении. Но незначительный рикошет – и мяч прокатился мимо ворот.

"Вольфсбург" за несколько минут ответил: Виктор справа вошел в штрафную "Шахтера" и сделал острый прострел. Мяч пролетел по вратарской, и никого из футболистов "Вольфсбурга" не оказалось поблизости.

Самый опасный момент первого тайма случился на 26-й минуте. "Шахтер" провел атаку, Тайсон отдал на фланг на Марлоса. Удар в ближний угол – и штанга спасла "Вольфсбург" от пропущенного гола.

Также свой момент имел и Николай Матвиенко. С убойной позиции украинец первым касанием бил в нижний угол ворот, но Кен Кастельс, феноменально среагировал на мяч.

Мощный "Шахтер" и путевка в четвертьфинал

После перерыва "Шахтер" отправился в атаку и создал несколько острых моментов у ворот "волков".

Сначала Марлос по центру приблизился к штрафной "Вольфсбурга" и сделал передачу на ход Мораесу, удар которого успел заблокировать Кастельс. А вскоре после разрезной передачи Патрика Тайсон слева ворвался в штрафную "Вольфсбурга" и едва не попал в дальний угол.

В середине второго тайма произошел ключевой момент в матче. На 68-й минуте "Шахтер" остался в меньшинстве: Хочолава нарушил правила на Витори к штрафной, но арбитр расценил эпизод как фол последней надежды. Брекало пробивал со штрафного. И снова Пятов сыграл вище всяких похвал, отразив опасный удар.

Впрочем, через 2 минуты составы команд стали равными, когда Брукс получил вторую желтую карточку за грубую игру против Мораеса.

В конце матча "Шахтер" все же вырвал победу. Жуниор Мораес показал великолепную технику владения мячом в штрафной и забил гол ударом в одно касание, точно в нижний правый угол ворот. 1:0.

За две минуты "горняки" удвоили преимущество благодаря голу Манора Соломона, который замкнул передачу от Коноплянки в нижний угол ворот, а Кен Кастельс получил баранку.

Не успели болельщики отпраздновать гол Соломона, как счет в матче стал разгромным. Тот же Мораес обошел защитников и вышел один на один с кипером. Он легко переиграл вратаря обманным движением и нанес точный удар – 3:0.

Шахтер – Вольфсбург видеообзор матча

В итоге, "Шахтер" благодаря победам в обоих матчах (5:1 общий счет) вышел в 1/4 финала Лиги Европы сезона 2019/20. Следующим соперником "горняков" станет победитель пары "Айнтрахт"/"Базель".