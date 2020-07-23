"Шахтер" с нового сезона может проводить домашние матчи в Киеве. Харьков, где до недавнего времени дончане проводили домашние поединки, больше не будет основным городом для "Шахтера".

Как сообщил ведущий "ТаТоТаке" Сергей Болотников, "Шахтер" будет играть на НСК "Олимпийский" еврокубковые матчи и чемпионата Украины.

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Детали переезда "Шахтера"

По его информации, "Шахтер" сейчас договаривается с "Динамо".

Если "Динамо" согласится на условия "горняков", то донецкому клубу нужно будет решить вопрос с Министерством молодежи и спорта.

Именно Министерству молодежи и спорта принадлежит НСК "Олимпийский". Эксклюзивный контракт "Динамо" НСК "Олимпийский" рассчитан до конца сезона 2023/24.

"Шахтер" проведет на НСК "Олимпийский" матч 1/8 финала Лиги Европы против "Вольфсбурга". Поединок состоится 5 августа.

Где живут футболисты "Шахтера"

После оккупации Россией в 2014 году домашнего для "горняков" города футболисты и персонал "Шахтера" проживают в Киеве.

Сначала дончане играли домашние матчи во Львове, но впоследствии в Харькове на ОСК "Металлист".

На все домашние поединки "Шахтеру" приходится летать.