В понедельник, 10 августа, состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги Европы сезона 2019/2020. Определились первые два полуфиналиста и потенциальный соперник донецкого "Шахтера".

Первыми в полуфинал Лиги Европы пробились английский "Манчестер Юнайтед" и итальянский "Интер". Об этом сообщает 24 канал.

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Интер – Байер 2:1

Голы: Барелла, 15, Лукаку, 21 – Хаверц, 25

Миланский "Интер" стал первым полуфиналистом Лиги Европы. Итальянский клуб в четвертьфинале одолел немецкий "Байер".

В первом тайме итальянцы отметились двумя голами. Результативными ударами отметились Барелла и Лукаку.

"Байер" ответил только точным ударом Хаверца. В итоге убедительная победа "Интера", который в полуфинале сыграет с победителем пары "Шахтер" – "Базель".

Интер – Байер видеообзор

Манчестер Юнайтед – Копенгаген 1:0

Голы: Фернандеш, 95 (п)

"Манчестер Юнайтед" завоевал место в полуфинале в сложном матче с датским "Копенгагеном". Дважды голы МЮ были отменены из-за офсайда.

Победу англичанам в дополнительное время принес Бруну Фернандеш. Португальский хавбек реализовал пенальти.

Манчестер Юнайтед – Копенгаген видеообзор