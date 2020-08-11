Лига Европы: результаты 1/4 финала и видео голов
В понедельник, 10 августа, состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги Европы сезона 2019/2020. Определились первые два полуфиналиста и потенциальный соперник донецкого "Шахтера".
Первыми в полуфинал Лиги Европы пробились английский "Манчестер Юнайтед" и итальянский "Интер". Об этом сообщает 24 канал.
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Интер – Байер 2:1
Голы: Барелла, 15, Лукаку, 21 – Хаверц, 25
Миланский "Интер" стал первым полуфиналистом Лиги Европы. Итальянский клуб в четвертьфинале одолел немецкий "Байер".
В первом тайме итальянцы отметились двумя голами. Результативными ударами отметились Барелла и Лукаку.
"Байер" ответил только точным ударом Хаверца. В итоге убедительная победа "Интера", который в полуфинале сыграет с победителем пары "Шахтер" – "Базель".
Интер – Байер видеообзор
Манчестер Юнайтед – Копенгаген 1:0
Голы: Фернандеш, 95 (п)
"Манчестер Юнайтед" завоевал место в полуфинале в сложном матче с датским "Копенгагеном". Дважды голы МЮ были отменены из-за офсайда.
Победу англичанам в дополнительное время принес Бруну Фернандеш. Португальский хавбек реализовал пенальти.
Манчестер Юнайтед – Копенгаген видеообзор