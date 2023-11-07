Во вторник, 7 ноября, Шахтер сыграет четвертый матч в группе Лиги чемпионов этого года. Соперником донецкой команды станет испанский гранд Барселона.

Следите с нами Шахтер – Барселона: где смотреть топ-матч Лиги чемпионов в Украине

Украинский клуб имеет богатую историю встреч с каталонцами – 10 матчей. Преимущество на стороне "блаугранас" – 7 побед при одной ничьей и двух поражениях. 24 канал вспоминает все очные матчи между Шахтером и Барселоной.

КУБОК ОБЛАДАТЕЛЕЙ КУБКОВ 1978-1979

Барселона – Шахтер 3:0 (Кранкль, 1, Мигели, 6, Санчес, 24)

(Кранкль, 1, Мигели, 6, Санчес, 24) Шахтер – Барселона 1:1 (Ризнык, 1 – Кранкль, 34)

Впервые команды пересеклись в несуществующем турнире 45 лет назад. На первой стадии каталонцы без проблем разобрались с "горняками". В дальнейшем именно "блаугранас" и стали чемпионами этого розыгрыша.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 2004-2005

Барселона – Шахтер 3:0 (Деку, 15, Роналдиньо, 64 (пен), Этоо, 90)

(Деку, 15, Роналдиньо, 64 (пен), Этоо, 90) Шахтер – Барселона 2:0 (Огахова, 14, 22)

В сезоне 2004-2005 Шахтер лишь во второй раз попал в группу ЛЧ, оказавшись в компании каталонцев, Милана и Селтика. Первые двое были явными фаворитами квартета, а Барса дома не оставила дончанам ни шанса.

Разгром на "Камп Ноу":

Впрочем, перед последним туром "блаугранас" уже гарантировали себе выход в плей-офф, а Шахтер боролся за третье место и путевку в Кубок УЕФА. Для этого подопечным Луческу нужно было победить полурезервный состав Барсы.

Читайте также Шахтеру необходимы очки в битве с Барселоной: какие шансы у дончан в Лиге чемпионов

Это они сделали благодаря дублю Агаховы и опередили Селтик. К слову, именно в этой игре в Донецке в Лиге чемпионов дебютировал легендарный Лионель Месси, который за свою карьеру четырежды выиграл трофей и забил 129 голов.

Как Месси дебютировал в ЛЧ:

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 2008-2009

Шахтер – Барселона 1:2 (Илсиньо, 44 – Месси, 87, 90)

(Илсиньо, 44 – Месси, 87, 90) Барселона – Шахтер 2:3 (Силвиньо, 59, Бускетс, 83 – Гладкий, 31, 58, Фернандиньо, 76)

Через четыре года дончане оказались в похожей ситуации, но на этот раз группу с Барсой дополняли менее статусные Спортинг и Базель. Впрочем итог тот же - "горняки" зацепились только за третье место.

На этот раз подопечные Луческу серьезно пощекотали нервы каталонцам. В Донецке гостям помог только поздний дубль Месси, а на "Камп Ноу" в последнем туре Барселона снова уступила дублирующий состав.

СУПЕРКУБОК УЕФА-2009

Барселона – Шахтер 1:0 (Педро, 115)

После прошлого вылета из ЛЧ Шахтер наделал шум в Кубке УЕФА, став победителем. Это позволило команде Луческу поучаствовать в битве за Суперкубок УЕФА с Барсой, которая выиграла Лигу чемпионов в финале против МЮ.

Стоит знать "Знаем силу Барселоны": тренер Шахтера поделился ожиданиями от матча с каталонцами в ЛЧ

Матч в Монако не запомнился ливнем моментов, а каталонцы смогли выиграть трофей на классе. За пять минут до ожидаемой серии пенальти трофей испанцам принес гол Педро.

Видеообзор матча за Суперкубок УЕФА:

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 2010-2011

Барселона – Шахтер 5:1 (Иньеста, 2, Дани Алвес, 34, Пике, 53, Кейта, 61, Хави, 86 – Ракицкий, 60)

(Иньеста, 2, Дани Алвес, 34, Пике, 53, Кейта, 61, Хави, 86 – Ракицкий, 60) Шахтер – Барселона 0:1 (Месси, 43)

Последняя до этого сезона встреча команд состоялась в очередном победном для Барселоны сезоне в ЛЧ. По пути к трофею каталонцы встретились с Шахтером в 1/4 финала.

Для "горняков" это достижение до сих пор остается лучшим в истории выступлений в Лиге чемпионов. К сожалению, против подопечных Гвардиолы украинцы ничего не смогли сделать, дважды проиграв.

Победа Барсы в Донецке:

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 2023-2024

Барселона – Шахтер 2:1 (Торрес, 28, Лопес, 36 – Судаков, 62)

Две недели назад команды уже играли в столице Каталонии. У Барселоны было немало кадровых проблем, но все равно обеспечила себе победу благодаря двум мячам до перерыва. Во втором тайме Шахтер дал сражение, но смог лишь сократить отставание.

Видеообзор матча Барселона – Шахтер: