Шахтер готовится к своему четвёртому матчу в рамках Лиги чемпионов 2023-2024. Донецкая команда сыграет в Гамбурге номинально домашнюю встречу против фаворита группы Барселоны, пишет 24 канал.

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Турнирное положение команд

Две недели назад "горняки" дали бой каталонцам, ослабленным кадровыми проблемами. Впрочем, два гола в первом тайме помогли команде Хави обеспечить себе результат, гол Судакова лишь сократил гандикап.

Благодаря той победе Барселона набрала максимум в первых трех турах и вплотную приблизилась к выходу в плей-офф. Для оформления этого достижения "блаугранас" нужно не проиграть Шахтеру.

Напомним, что в двух прошлых розыгрышах ЛЧ Барса завершала свои выступления уже на стадии группового раунда. Что же касается дончан, то они сейчас третьи с тремя баллами в активе.

Шахтер сражается за евровесну и является фаворитом в дуэли с Антверпеном. Впрочем, для того, чтобы навязать борьбу Порту за выход в 1/8 финала ЛЧ, подопечным Пушича необходимо брать баллы с Барселоной.

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Где смотреть матч Шахтер – Барселона

В Украине официальным транслятором игр Лиги чемпионов является онлайн-платформа Megogo. Там же, на канале "Megogo Футбол Перший" и будет доступна прямая трансляция матча Шахтер – Барселона. Начало – в 19:45 по киевскому времени.

Комментировать встречу будут Роберто Моралес и Виталий Кравченко. За час до старта встречи начнется предматчевая студия, где эксперты и ведущие разберут все аспекты игры на "Фолькспаркштадионе".

Также матч в прямом эфире покажет онлайн-платформа Volia TV. Кроме того, текстовая трансляция игры Шахтер – Барселона будет доступна на сайте 24 канала.