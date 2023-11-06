Во вторник, 7 ноября, донецкий Шахтер проведет свою четвертую встречу в Лиге чемпионов 2023-2024. Команда Марино Пушича в немецком Гамбурге будет "принимать" Барселону, пишет 24 канал.

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Шахтеру необходимы баллы

Каталонский клуб пока не имеет равных в квартете. Подопечные Хави почти без проблем выиграли все три первые встречи в квартете Н и уже в этот вечер могут обеспечить себе досрочный выход в плей-офф.

Для этого каталонцам достаточно сыграть хоть вничью с Шахтером. Напомним, что Барселона в последние два сезона в Лиге чемпионов проваливала групповой раунд и не выходила в плей-офф.

Шахтер же идет третьим, в его активе 3 балла, которые команда получила в сумасшедшем матче с Антверпеном (3:2 на выезде). Это делает "горняков" фаворитами в борьбе за путевку в Лигу Европы.

Также у подопечных Пушича еще есть шансы навязать Порту борьбу за плей-офф ЛЧ. "Драконы" опережают "горняков" на три очка. Впрочем, украинцы являются андердогами в этой дуэли, поэтому для улучшения шансов Шахтеру нужно отбирать очки у Барселоны.

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Букмекеры же дают немного шансов дончанам. Коэффициент на победу каталонцев составляет всего 1,31, тогда как успех Шахтера оценивается в 11,00. На ничью можно поставить за 6,70.

При этом эксперты почти не сомневаются, что игра будет результативна. На "тотал больше 2,5" можно поставить всего за 1,48, в то время как на ТМ – за 2,75. Главными кандидатами на забитый мяч являются футболисты:

Роберт Левандовский (Барселона) – 1,65

Жоау Фелиш (Барселона) – 2,60

Ламин Ямал (Барселона) – 2,60

Ферран Торрес (Барселона) – 2,60

Фермин Лопес (Барселона) – 2,75

Гави (Барселона) – 4,75

Илкай Гюндоган (Барселона) – 4,75

Даниил Сикан (Шахтер) – 5,00

Кевин Келси (Шахтер) – 5,00

Александр Зубков (Шахтер) – 6,50

Дмитрий Крыськив (Шахтер) – 6,50

Жоау Канселу (Барселона) – 7,00

История встреч

Барселона и Шахтер отыграли десять очных матчей в истории. Преимущество на стороне каталонского клуба – 7 побед при одной ничьей и двух успехах горняков. До этого сезона последний раз команды встречались 11 лет назад в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

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Тогда команда Гвардиолы на пути к победе в турнире не заметила дончан (5:1, 1:0). Также команды встречались и в Суперкубке УЕФА, в 2009 трофей достался Барселоне (1:0).

Шахтер же одерживал победы в Лиге чемпионов в сезонах 2004-2005 и 2008-2009. Впрочем, случались они в последних турах грапы, когда каталонцы уже гарантировали себе плей-офф, а "горняки" боролись за третье место.