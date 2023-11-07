Команды встречались между собой в рамках первого круга 25 октября. Тогда, в дебютном матче Марино Пушича во главе "горняков", минимальную победу одержали действующие чемпионы Испании со счетом 2:1.

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Шахтер собирается играть смело

После этого Шахтер одержал две важные победы на внутренней арене. "Горняки" пробились в полуфинал Кубка Украины и обыграли Динамо в украинском "Классическом". Поэтому донецкий коллектив приехал на матч Лиги чемпионов в приподнятом настроении и готов удивить фаворита.

Главный тренер Шахтера Марино Пушич дал свой комментарий в преддверии встречи с Барселоной. Он заявил, что его команда уважает соперника, но и у него есть слабые стороны, поэтому "горняки" попытаются сыграть смело и настроены продемонстрировать свою лучшую игру.

Как и каждая команда, мы знаем силу Барселоны – это отличный клуб. По-моему, один из лучших в Европе. Играть против такой команды всегда большой вызов. Мы уже встречались неделю назад, почувствовали их силу, но и слабые стороны, поэтому наше дело – найти их снова, постараться воспользоваться анализом и сразиться, как я уже говорил.



Для нас это игра, мы не должны ничего потерять. Я просто хочу, чтобы моя команда вышла, чтобы мы сразились, поработали снова над нашими аспектами и основными принципами игры. Увидим, куда нас это приведет в итоге, но я хочу, чтобы мы действовали смело и сделали все возможное в этой игре,

– сказал Пушич.

Напомним, что матч Шахтер – Барселона состоится в Гамбурге 7 ноября и начнется в 19:45. На сайте 24 Канала будет доступна текстовая трансляция.

Справка. После 3 туров в группе H лидером является Барселона с 9 очками, на второй строчке разместился Порту с 6 зачетными пунктами, третье место у набравшего 3 балла Шахтера, а замыкает квартет Антверпен – он проиграл все 3 матча.