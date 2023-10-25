28. Гюндоган сделал заброс на Фермина Лопеса в штрафную. Игрок оказался среди защитников перед голкипером. Но он попал в крестовину ворот. Первым на добивании оказался Ферран Торрес, и он мощно отправил мяч в ворота.

Арбитр сначала не засчитал гол, зафиксировав офсайд. Но VAR показал, что положения вне игры не было.