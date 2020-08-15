16 августа "Севилья" сыграет против "Манчестер Юнайтед" в матче 1/2 финала Лиги Европы. Букмекеры оценили шансы команд на победу в этом противостоянии.

Севилья – Манчестер Юнайтед: прогноз

В прошлом матче "Севилья" на последних минутах матча одолела "Вулверхэмптон", пишет 24 канал. Обе команды активно начали последний четвертьфинальный матч Лиги Европы.

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Уже на 12-й минуте игрок гостей нарушил правила, нанеся удар не по мячу, а по ногам соперника. Одиннадцатиметровый удар назначил главный арбитр в пользу команды "Вулверхэмптона". К отметке подошел все тот же активный Хименес, но потерял 100-процентную возможность открыть счет. Он попытался отправить мяч в сетку по центру ворот, но Боно исполнил сейв.

За две минуты до конца основного времени "Севилья" все же вышла вперед в счете. Адресатом хорошей навесной передачи в штрафную, которую выполнил Банега, стал Окампос. После его удара головой с близкого расстояния Руй Патрисиу только взглядом провел мяч в нижний угол ворот – 0:1. Этот гол стал первым и решающим во встрече.

МЮ же сумел выйти в полуфинал только в овертайме в матче против "Копенгагена". Дважды голы англичан были отменены из-за офсайдов. Во втором тайме команды были более креативными в атаке, однако до забитых голов дело так и не дошло. На команды ждал овертайм.

Очень быстро подопечные Сульшера открыли счет в игре. МЮ заработал право пробить пенальти, которое уверенно реализовал Бруну Фернандеш. Вторую половину овертайма "Копенгаген" безуспешно пытался отыграться. Подопечные Сульшера удачно оборонялись и отстояли минимальное преимущество.

На кону стоит выход в финал, потому болельщиков ждет жаркий матч. На сильнейшего в этой встрече будет ждать поединок против победителя пары "Интер"/"Шахтер".

Севилья – Манчестер Юнайтед: что прогнозируют букмекеры

Специалисты Parimatch отдают предпочтение в этом матче английской команде. Их победу в матче оценили коэффициентом 2,60. Успех соперника – 3,00. Ничейный результат – 3,15.

Букмекеры прогнозируют, что в финал выйдет МЮ. На такой показатель можно сделать ставку с коэффициентом 1,83, а на то, что "Севилья" все же поборется за трофей в финале 2,04.

Счет матча откроет "Манчестер Юнайтед" – 1,82. А на то, что "Севилье" первой удастся огорчить голкипера английского клуба – 1,99.

Специалисты считают, что второй гол болельщики смогут увидеть уже до 60-й минуты. На это они поставили коэффициент 2,35.

"Тотал матча 2-3 гола" оценен коэффициентом 2,01.

Английскому клубу скорее всего не удастся завершить оба тайма победой. Букмекеры поставили на это коэффициент 1,06.

МЮ прочат победу, но точно не с разницей в один мяч. Такой показатель оценен коэффициентом 1,22.

Возможен такой вариант, что ни одной из команд не удастся забить в первом тайме. На то, что "Севилья" не отметится в первые 45 минут – 1,53, а на МЮ – 1,59.