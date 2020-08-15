16 серпня "Севілья" зіграє проти "Манчестер Юнайтед" у матчі 1/2 фіналу Ліги Європи. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цьому протистоянні.

Севілья – Манчестер Юнайтед: прогноз

У минулому матчі "Севілья" на останніх хвилинах матчу здолала "Вулверхемптон", пише 24 канал. Обидві команди активно розпочали останній чвертьфінальний матч Ліги Європи.

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Вже на 12-й хвилині гравець гостей порушив правила, завдавши удару не по м'ячу, а по ногах суперника. Одинадцятиметровий удар призначив головний арбітр на користь команди "Вулверхемптона". До позначки підійшов все той же активний Хіменес, але змарнував 100-відсоткову нагоду відкрити рахунок. Він спробував відправити м'яч у сітку по центру воріт, але Боно виконав сейв.

За дві хвилини до кінця основного часу "Севілья" таки вийшла вперед у рахунку. Адресатом гарної навісної передачі в штрафний майданчик, яку виконав Банега, став Окампос. Після його удару головою зблизька Руй Патрісіу лише поглядом провів м'яч у нижній кут воріт – 0:1. Цей гол став першим та вирішальним у зустрічі.

МЮ ж зумів вийти у півфінал лише у овертаймі у матчі проти "Копенгагена". Двічі голи англійців були скасовані через офсайди. У другому таймі команди були більш креативними в атаці, проте до забитих голів справа так і не дійшла. На команди чекав овертайм.

Дуже швидко підопічні Уле Гуннара Сульшера відкрили рахунок у грі. МЮ заробив право пробити пенальті, яке впевнено реалізував Бруну Фернандеш. Другу половину овертайму "Копенгаген" без успіху намагався відігратися. Підопічні Сульшера вдало оборонялися та відстояли мінімальну перевагу.

На кону стоїть вихід у фінал, тому на вболівальників чекає спекотний матч. На сильнішого у цій зустрічі буде чекати поєдинок проти переможця пари "Інтер" / "Шахтар".

Севілья – Манчестер Юнайтед: що прогнозують букмекери

Фахівці Parimatch віддають перевагу у цьому матчі англійській команді. Їх перемогу у матчі оцінили коефіцієнтом 2,60. Успіх суперника – 3,00. Нічийний результат – 3,15.

Букмекери прогнозують, що у фінал вийде МЮ. На такий показник можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,83, а на те, що "Севілья" таки побореться за трофей у фіналі 2,04.

Рахунок матчу відкриє "Манчестер Юнайтед" – 1,82. А на те, що "Севільї" першою вдасться засмутити голкіпера англійського клубу – 1,99.

Спеціалісти вважають, що другий гол вболівальники зможуть побачити вже до 60-ї хвилини. На це вони поставили коефіцієнт 2,35.

"Тотал матчу 2-3 голи" оцінений коефіцієнтом 2,01.

Англійському клубу швидше за все не вдасться завершити обидва тайми перемогою. Букмекери поставили на це коефіцієнт 1,06.

МЮ пророкують перемогу, але точно не з різницею в один м'яч. Такий показник оцінений коефіцієнтом 1,22.

Можливий такий варіант, що жодній з команд не вдасться забити у першому таймі. На те, що "Севілья" не відзначиться у перші 45 хвилин – 1,53, а на МЮ – 1,59.