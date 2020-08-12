11 августа "Вулверхэмптон" встречался с испанской "Севильей" в матче 1/4 финала Лиги Европы. Гости благодаря голу Окампоса вышли в полуфинал Лиги Европы.

Вулверхэмптон – Севилья 0: 1

Гол: Окампос, 88

Нереализованный пенальти: Хименес, 13 ("Вулверхэмптон")

Стоит прочитать: "Шахтер" разгромил "Базель" и вышел в полуфинал Лиги Европы: видео

Неиспользованное преимущество

Обе команды активно начали последний четвертьфинальный матч Лиги Европы, сообщает 24 канал.

Хименес смог опередить соперника и прострелил в штрафную, где один из его партнеров по команде пробил головой. Но удар оказался легкой добычей для голкипера.

Уже на 12-й минуте игрок гостей нарушил правила, нанеся удар не по мячу, а по ногам соперника. Одиннадцатиметровый удар назначил главный арбитр в пользу команды "Вулверхэмптона". Но рефери не был на 100% уверен, что принял правильное решение, и решил обратиться за помощью к ВАР.

Просмотрев повтор, он все-таки решил не менять свое мнение – пенальти.

К отметке подошел все тот же активный Хименес, но потерял 100-процентную возможность открыть счет. Он попытался отправить мяч в сетку по центру ворот, но Боно выполнил сейв.

В середине первого тайма Окампос получил прекрасную возможность забить. Игрок пробил с границы штрафной, но мяч просвистел мимо стойки ворот.

Хордан вышел на удачную позицию для удара, завоевал немного свободного пространства и с дальней дистанции пробил низом по центру ворот. Неплохая попытка, но Руй Патрисиу совершил безупречный сейв.

Спаситель Окампос

Сусо пробил с очень перспективной позиции из-за пределов штрафной, но удар самоотверженно заблокировал защитник.

Юссеф Эн Несири из "Севильи" двигался с мячом навстречу голкиперу и нанес удар вблизи, но Патрисиу снова сыграл великолепно, разгадав замысел соперника.

Банега пробил под перекладину, исполняя штрафной с границы штрафной, но Руй Патрисиу выздал необычайный сейв и не позволил ему забить.

Эн Несири совершил неплохой рывок в центр штрафной и мощно пробил головой, замкнув подачу с углового, но мяч пролетел над перекладиной.

За две минуты до конца основного времени "Севилья" же вышла вперед в счете.

Адресатом хорошей навесной передачи в штрафную, которую выполнил Банега, стал Окампос. После его удара головой с близкого расстояния Руй Патрисиу только взглядом провел мяч в нижний угол ворот – 0:1.

Этот гол стал первым и решающим во встрече. "Севилья" выходит в 1/2 финала Лиги Европы. Теперь испанскую команду ждет сложное противостояние против МЮ.

Вулверхэмптон – Севилья видеообзор матча