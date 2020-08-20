21 августа в финале "Севилья" будет бороться за трофей Лиги Европы в матче против "Интера". Букмекеры оценили шансы команд на победу в противостоянии.

Севилья – Интер: прогноз

В полуфинале "Севилья" одолела МЮ, информирует 24 канал. "Красные дьяволы" уже на 9-й минуте вышли вперед в счете благодаря результативному удару с 11-метровой отметки от Фернандеша. Этот гол стал первым и единственным во встрече для МЮ.

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"Севилья" доминировала после пропущенного гола и воплотила преимущество в гол. Испанцы развернули быструю атаку через левый фланг и Регилон прострелил на Сусо. Последний уверенно прошил Де Хеа.

Неожиданно на 78 минуте "Севилья" вышла вперед. Навас с правого фланга навесил на Де Йонга и тот легко прошил Де Хеа. Этот результативный удар поставил точку во встрече и вывел команду в финал Лиги Европы.

"Интер" же легко победил украинский "Шахтер" (0:5). Единственный гол в первом тайме забил Мартинес, который удачно воспользовался ошибкой голкипера Пятова. Фейерверк голов в ворота "Шахтера" начался во второй 45-минутке.

У "горняков" вообще не клеилась игра, чем и воспользовался опытный "Интер". В течение 20 минут итальянцы оформили еще четыре гола в ворота дончан – 0:5. Результативные удары в активе Мартинеса, который оформил дубль в матче, Д'Амброзио и дублем отметился главный форвард команды Лукаку.

Команды еще ни разу не пересекались между собой. "Севилья" 13 раз играла против итальянских клубов, где получила 6 побед и 5 поражений. Еще дважды матч между командами заканчивался вничью.

"Интер" же значительно больше встречался с испанскими командами. 43 поединка итальянцы провели против представителей Испании. В них получили 14 побед, потерпели 18 поражений и еще 11 раз завершали матч ничьей.

Финальный поединок "Севилья" – "Интер" состоится 21 августа в 22:00

Севилья – Интер: прогноз букмекеров

Букмекеры Parimatch предпочтение отдают "Интеру". На их победу в матче стоит коэффициент 2,18, а на успех "Севильи" – 3,50. Ничья – 3,45.

Первый гол в матче скорее всего забьют итальянцы – 1,68. А на то, что счет во встрече откроет испанский клуб – 2,18.

"Тотал матча 2-3 гола" – 2,02.

Эксперты считают, что болельщики увидят гол "Интера" в первом тайме – 1,78, а вот в силы испанцев отличиться в первой 45-минутке не слишком верят. "Севилья" не забьет в первой части игры – 1,53.

По мнению специалистов, представитель Италии победит соперника точно не в один мяч – 1,25. На то, что "Севилья" победит "Интер" в один гол оценили коэффициентом 4,80.

"Интер" победит и "тотал больше 2,5" – 3,55, а на аналогичный показатель, но "тотал меньше 2,5" – 4,50.

Точку в матче скорее всего поставит также "Интер" – 1,68. А вот последний гол во встрече от "Севильи" оценили в 2,18.