Испанская "Севилья" 16-го августа стала первым финалистом Лиги Европы сезона 2019/2020. В полуфинале "Севилья" одолела "Манчестер Юнайтед".

Севилья – Манчестер Юнайтед 2:1

Голы: Сусо, 26, де Йонг, 78 – Фернандеш, 9

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Ход полуфинала

Старт матча не предвещал ничего плохого для "Севильи", но именно испанцы первыми пропустили, пишет 24 канал.

"Красные дьяволы" заработали пенальти после использования системы VAR: одиннадцатиметровый уверенно реализовал португалец Бруну Фернандеш.

На 14-й минуте счет мог стать 2:0. Фред в штрафной "убрал" защитника и пробил. К сожалению для бразильца, он не попал в створ ворот.

Первый острый момент у "Севильи" был на 16-й минуте. Окампос в штрафной вышел на ударную позицию и пробил. Де Хеа блестяще парировал удар.

"Севилья" доминировала после пропущенного гола и воплотила преимущество в гол. Испанцы развернули быструю атаку через левый фланг и Регилон прострелил на Сусо. Последний уверенно прошил Де Хеа.

Англичане ответили на контроль "Севильи" острым ударом Марсиаля. Француз пробил из-за пределов штрафной, но не попал.

На 39-й минуте вратарь "Севильи" Бону со штрафного потревожил Решфорд. Голкипер не без проблем парировал удар.

Уже в компенсированное к первому тайму время "Севилья" грубо обрезалась на своей половине поля. Этим почти воспользовался Фернандеш.

Бруну нанес дальний удар, однако Бону совершил прекрасный спасение.

Сразу после перерыва Бону в очередной спас "Севилью". Гринвуд оказался на роскошной ударной позиции, но голкипер вовремя сблизился с хавбеком и отвел угрозу.

Еще через несколько минут Бону пришлось снова спасать партнеров. Марсиаль с близкого расстояния пытался прошить вратаря, но тот парировал удар.

На 53 минуте Бону стал Богом для "Севильи": после того, как Банега потерял мяч, Марсиаль вышел один на один с вратарем, но переиграть голкипера не смог.

"Севилья" заметно подсела после перерыва и гол в ворота испанцев заметно назревал. Однако провести быстрый гол во втором тайме МЮ не удалось.

В середине тайма "Севилья" перехватила инициативу, но испанцам не удавалось создавать действительно острые моменты.

Неожиданно на 78 минуте "Севилья" вышла вперед. Навас с правого фланга навесил на Де Йонга и тот легко прошил Де Хеа. После гола между игроками МЮ Фернендешом и Линдельофом возникла горячая словесная перепалка.

До завершения матча футболисты МЮ так и не успели отыграться. В финале "Севилья" сыграет с победителем пары "Интер" – "Шахтер".

Севилья – Манчестер Юнайтед: видеообзор