21 серпня у фіналі "Севілья" побороться за трофей Ліги Європи у матчі проти "Інтера". Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у протистоянні.

Севілья – Інтер: прогноз

У півфіналі "Севілья" здолала МЮ, інформує 24 канал. "Червоні дияволи" вже на 9-й хвилині вийшли вперед у рахунку завдяки результативному удару з 11-метрової позначки від Фернандеша. Цей гол став першим та єдиним у зустрічі для МЮ.

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"Севілья" домінувала після пропущеного голу і втілила перевагу у гол. Іспанці розгорнули швидку атаку через лівий фланг і Регілон прострілив на Сусо. Останній впевнено прошив Де Хеа.

Несподівано на 78 хвилині "Севілья" вийшла вперед. Навас з правого флангу навісив на Де Йонга і той легко прошив Де Хеа. Цей результативний удар поставив крапку у зустрічі та вивів команду у фінал Ліги Європи.

"Інтер" же легко переміг український "Шахтар" (0:5). Єдиний гол у першому таймі забив Мартінес, який вдало скористався помилкою голкіпера П'ятова. Феєрверк голів у ворота "Шахтаря" розпочався у другій 45-хвилинці.

У "гірників" взагалі не клеїлась гра, чим і скористався досвідчений "Інтер". Протягом 20 хвилин італійці оформили ще чотири голи у ворота донеччан – 0:5. Результативні удари у активі Мартінеса, який оформив дубль у матчі, Д'Амброзіо та дублем відзначився головний форвард команди Лукаку.

Команди ще жодного разу не перетинались між собою. "Севілья" 13 разів грала проти італійських клубів, де здобула 6 перемог та 5 поразок. Ще двічі матч між командами закінчувався у нічию.

"Інтер" ж значно більше зустрічався з іспанськими командами. 43 поєдинки італійці провели проти представників Іспанії. У них здобули 14 перемог, зазнали 18 поразок та ще 11 разів завершували матч нічиєю.

Фінальний поєдинок "Севілья" – "Інтер" відбудеться 21 серпня о 22:00

Севілья – Інтер: прогноз букмекерів

Букмекери Parimatch перевагу віддають "Інтеру". На їх звитягу у матчі стоїть коефіцієнт 2,18, а на успіх "Севільї" – 3,50. Нічия –3,45.

Перший гол у матчі швидше за все заб'ють італійці – 1,68. А на те, що рахунок у зустрічі відкриє іспанський клуб – 2,18.

"Тотал матчу 2-3 голи" – 2,02.

Експерти вважають, що вболівальники побачать гол "Інтера" у першому таймі – 1,78, а от у сили іспанців відзначитись у першій 45-хвилинці не надто вірять. "Севілья" не заб'є у першій частині гри – 1,53.

На думку спеціалістів, представник Італії переможе суперника точно не в один м'яч – 1,25. На те, що "Севілья" переможе "Інтер" в один гол оцінили коефіцієнтом 4,80.

"Інтер" переможе і "тотал більше 2,5" – 3,55, а на аналогічний показник, але "тотал менше 2,5" – 4,50.

Крапку у матчі швидше за все поставить також "Інтер" – 1,68. А от останній гол у зустрічі від "Севільї" оцінили у 2,18.