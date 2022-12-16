Бускетс дебютировал за сборную Испании в 2009 году против сборной Турции, последний же матч Серхио пришелся на проигранный поединок сборной Марокко в 1/8 ЧМ-2022. Бускетс выиграл со своей сборной мундиаль 2010 года в ЮАР и Евро-2012, которое проходило в Украине и Польше.

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Серхио Бускет написал у себя на странице Инстаграм прощальный пост. Теперь уже экс-капитан поблагодарил всех причастных к его триумфам в сборной: тренеров, партнеров по команде. фанатам, обслуживающему персоналу семьи и другим. Также Серхио отметил, что носить эмблему сборной Испании на груди – это гордость для него.

"Для меня было честью представлять свою страну и выводить ее на высокий уровень, быть чемпионом мира и Европы, быть капитаном и сыграть так много матчей, с большим или меньшим успехом, но всегда выкладываясь на полную и вкладывая все свои силы, чтобы все получилось как можно лучше и чтобы все почувствовали, насколько они важны: помогая всем и стремясь к одной цели, с уникальным, незабываемым и историческим опытом», – написал Бускетс.

Хотелось бы отметить, что Серхио Бускетс провел 8 поединков и за сборную Каталонии, не подчиняющуюся ни ФИФА, ни УЕФА, а играющий исключительно товарищеские матчи. Последний матч сборная Каталонии сыграла 25 мая против сборной Ямайки и выиграла со счетом 6:0. В поединке за каталонцев выступили такие футболисты как Марк Кукурелья, Алекс Морено, Херард Делофеу, Оскар Мингеса и другие.