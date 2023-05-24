После финала Кубка ОАЭ сразу в Украине: СМИ объявили дату назначения Реброва в сборной

Сага по назначению Сергея Реброва на должность главного тренера сборной Украины постепенно идет к счастливому хеди-энду. Определилась возможная дата официального назначения нового наставника сине-желтых.

27 мая Сергей Ребров попытается привести Аль-Айн к третьему трофею под своим руководством. В этот день клуб украинского наставника сыграет в финале Кубка Этисалат. Соперником подопечных Реброва будет Аль-Шарджа.

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В заключение может принести трофей Аль-Айну

По пути в финал команда украинского тренера одолела в полуфинальных матчах Аль-Наср Дубай - победа 4:1 и поражение 1:0.

После чего Ребров сразу примет курс в Украину. Ожидается, что 29 мая Сергей Станиславович прибудет в Украину, а уже на следующий день УАФ официально представит его, как нового главного тренера национальной сборной.

Ведь контракт украинского наставника с Аль-Айном истекает по окончании сезона-2022/2023. Во главе команды Ребров провел уже 69 матчей.

У Украинской ассоциации футбола нет запасных вариантов. Не исключено, что назначение может быть задержано на один день.

Предыдущие инсайды о Реброве в сборной

Еще раньше 18 мая авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что 48-летний специалист подписал контракт со сборной Украины По его информации, Ребров будет руководить национальной командой на цикл чемпионат Европы-2024 и чемпионат мира-2026. Возможно продолжение сотрудничества еще на два цикла – до ЧМ-2030.

Если все пойдет по плану, то под руководством Реброва команда проведет все три поединка июня месяца. 12 июня наша сборная сыграет товарищескую встречу против Германии, которая будет юбилейной для "бундестим" и благотворительной для Украины.

Уже 16 и 19 июня "сине-желтые" проведут два официальных матча отбора на Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты. Время последнего поединка УЕФА внезапно изменила.

Также СМИ делали свои инсайды по помощникам Реброва на тренерском мостике сборной. На пост тренера голкиперов развернулась жаркая борьба. На это место претендуют сразу два кандидата – Рустам Худжамов и Андрей Пятов.