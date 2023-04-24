Матч между сборными Германии и Украины состоится 12 июня 2023 года в Бремене на стадионе "Везерштадион". Это будет товарищеский матч. Кроме того, матч будет историческим для немецкой сборной, ведь будет 1000-м в ее истории.

Достойно внимания Сборная Украины не будет сниматься с отбора Евро-2024: заявление президента УАФ Павелко

За данным президента УАФ Андрея Павелко, у этого матча будет статус благотворительного, а собранные средства Немецкий футбольный союз планирует передать в поддержку украинцев, пострадавших от российской военной агрессии.

"К контрольному поединку с Германией и к следующим матчам отбора к Евро-2024 национальную сборную Украины уже будет готовить новый главный тренер, который будет представлен в оговоренное с ним время", – заверил Павелко.

Следует отметить, что матч против Германии сборная Украины проведет перед играми отбора на Евро-2024. Уже 16 июня Украина сыграет против Северной Македонии на выезде. Этот матч состоится в Скопье. А на 19 июня запланирован матч против Мальты. Для "сине-желтых" это должен быть домашний матч. Но из-за войны этот матч состоится в словацкой Трнаве на стадионе Антона Малатинского. Подготовку к этим матчам сборная Украины проведет в Германии.