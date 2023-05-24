27 травня Сергій Ребров спробує привести Аль-Айн до третього трофея під своїм керівництвом. У цей день клуб українського наставника зіграє у фіналі Кубка Етісалат. Суперником підопічних Реброва буде Аль-Шарджа.

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На останок може принести трофей Аль-Айну

На шляху до фіналу команда українського тренера здолала у півфінальних матчах Аль-Наср Дубай – перемога 4:1 та поразка 1:0.

Після чого Ребров одразу візьме курс в Україну. Очікується, що 29-го травня Сергій Станіславович прибуде в Україну, а вже наступного дня УАФ офіційно презентує його, як нового головного тренера національної збірної.

Адже контракт українського наставника з Аль-Айном спливає по закінченню сезону-2022/2023. На чолі команди Ребров провів вже 69 матчів.

В Української асоціації футболу немає запасних варіантів. Не виключено, що призначення може затриматись на один день.

Попередні інсайди про Реброва у збірній

Ще раніше 18 травня авторитетний інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що 48-річний фахівець підписав контракт зі збірною України. Також за його інформацією, Ребров керуватиме національною командою на цикл чемпіонат Європи-2024 та чемпіонат світу-2026. Можливе продовження співпраці ще на два цикли – до ЧС-2030.

Якщо все піде за планом, то вже під керівництвом Реброва команда проведе усі три поєдинки червня місяця. 12 червня наша збірна зіграє товариську зустріч проти Німеччини, яка буде ювілейною для "бундестім" та благодійною для України.

Вже 16-го та 19-го червня "синьо-жовті" проведуть два офіційні матчі відбору на Євро-2024 проти Північної Македонії та Мальти. Час останнього поєдинку УЄФА несподівано змінила.

Також ЗМІ робили свої інсайди щодо помічників Реброва на тренерському містку збірної. На посаду тренера голкіперів розгорнулась спекотна боротьба. На це місце претендують одразу два кандидати – Рустам Худжамов та Андрій Пятов.