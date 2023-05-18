Сергей Ребров подписал контракт со сборной Украины. Официально об этом объявят уже в ближайшее время.

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Конец саги

Самый известный в мире инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что сборная Украины все же получит постоянного главного тренера и незаурядного, а на данный момент самого желанного, а именно Сергея Реброва. Украинский специалист уже подписал контракт с главной командой страны, но еще официальной информации нет. И вот Фабрицио Романо из тех, кто не подводит.

Любопытно. Ходят слухи, что тренерский штаб Реброва в сборной будет сформирован исключительно из иностранных, но из известных лиц.

Напомним, что сага с Сергеем Ребровым в сборной Украины длилась достаточно долго. Украинского наставника сватали в Лудогорец, Олимпиакос и даже сборную Саудовской Аравии. Также ходили слухи, что руководство Аль-Айна не отпустит Реброва из своей команды, рассматривая вариант совмещения работ Сергея в состоянии клуба по ОАЭ и сборной Украины. Также на пост главного тренера "сине-желтых" сватали хорвата Славена Билича.

Следует отметить, что сборная Украины до сих пор остается без наставника, а временно исполняющим обязанности главного тренера был Руслан Ротань. Именно он вывел "сине-желтых" на первый матч отбора к Евро-2024 против Англии (0:2). Уже 12 июня у национальной команды запланирован товарищеский поединок против Германии, который станет 1000-м для Бундестим. Также "сине-желтые" должны сыграть с Северной Македонией (16 июня) и Мальтой (19 июня) в рамках квалификации на Евро в Германии.

Ребров в роли тренера