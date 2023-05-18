Сергей Ребров подписал контракт со сборной Украины. Официально об этом объявят уже в ближайшее время.
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Конец саги
Самый известный в мире инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что сборная Украины все же получит постоянного главного тренера и незаурядного, а на данный момент самого желанного, а именно Сергея Реброва. Украинский специалист уже подписал контракт с главной командой страны, но еще официальной информации нет. И вот Фабрицио Романо из тех, кто не подводит.
Напомним, что сага с Сергеем Ребровым в сборной Украины длилась достаточно долго. Украинского наставника сватали в Лудогорец, Олимпиакос и даже сборную Саудовской Аравии. Также ходили слухи, что руководство Аль-Айна не отпустит Реброва из своей команды, рассматривая вариант совмещения работ Сергея в состоянии клуба по ОАЭ и сборной Украины. Также на пост главного тренера "сине-желтых" сватали хорвата Славена Билича.
Следует отметить, что сборная Украины до сих пор остается без наставника, а временно исполняющим обязанности главного тренера был Руслан Ротань. Именно он вывел "сине-желтых" на первый матч отбора к Евро-2024 против Англии (0:2). Уже 12 июня у национальной команды запланирован товарищеский поединок против Германии, который станет 1000-м для Бундестим. Также "сине-желтые" должны сыграть с Северной Македонией (16 июня) и Мальтой (19 июня) в рамках квалификации на Евро в Германии.
Ребров в роли тренера
- Украинский специалист за свою почти 10-летнюю тренерскую карьеру успел потренировать 4 коллектива, среди которых были и европейские, и азиатские. Начал свой путь Ребров, конечно же, в киевском Динамо, где он подменил отошедшего от дел Олега Блохина.
- В состоянии "бело-синих" Сергей добился немалых высот, а именно: дважды становился чемпионом Украины (2014/2015, 2015/2016), дважды обладателем Кубка Украины (2014, 2015) и однажды обладателем Суперкубка Украины (2016). К тому же Ребров с "Бобрами" выходил в последний на данный момент четвертьфинал Лиги Европы (где уступил Фиорентине) и 1/8 финала Лиги чемпионов (где киевляне уступили Манчестер Сити).
- После столичного коллектива Ребров отправился в Саудовскую Аравию возглавлять на один сезон Аль-Агли, с которым он смог стать вице-чемпионами страны.
- После Азии Сергей вернулся в Европу, а именно в чемпионат Венгрии, где стал на тренерский мостик Ференцвароша, который он смог вернуть в групповой этап Лиги чемпионов, однако иронически вылетел оттуда от Динамо. Также Ребров с венграми трижды выигрывал внутренний чемпионат.
- После значительных триумфов в Европе Сергей решил принять сенсационное решение и вернуться в Азию, и вот на этот раз в ОАЭ, а именно возглавив Аль-Айн, который украинец до сих пор тренирует. Ребров с "лидерами" становился чемпионом страны и обладателем Кубка лиги.