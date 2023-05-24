Также много слухов вокруг тренерского штаба Сергея Реброва в сборной Украины. Раньше была информация, что помогать в сине-желтой команде Реброву будут следующие специалисты : Висенте Гомес (старший ассистент), Альберто Босх и Глеб Платов (ассистенты) и Рустам Худжамов (тренер голкиперов)

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Легенда возвращается в сборную

Как раз насчет последнего были определенные сомнения. Вроде бы кандидатуру Худжамова еще не утвердили, а только рассматривают как возможный вариант.

Теперь же появился серьезный конкурент для Худжамова. Вероятно, тренировать вратарей в сборной будет легенда Украины и Шахтера Андрей Пятов, который в свои 38 лет продолжает футбольную карьеру.

28 июня Пятову исполнится 39 лет. Не исключено, что голкипер окончательно повешает бутсы на гвоздь и войдет в тренерский штаб Реброва в сборной. Андрей продолжает выступления на клубном уровне, но уже закончил карьеру в национальной команде.

Контракт Пятова с Шахтером рассчитан только до конца текущего сезона-2022/2023. Поэтому все факторы указывают, что этот сезон станет последним в карьере легендарного вратаря "горняков".

Тем более что в этом сезоне Пятов лишь однажды защищал ворота донецкого клуба. Было это в матче УПЛ против ровенского Вереса. В той игре Андрей удержал свои ворота "сухими", а "Шахтер" уверенно победил со счетом 0:2.

Теперь Пятов в Шахтере больше играет роль лидера вне футбольного поля и опытного партнера по команде, чем стабильного игрока на поле. Андрей является примером для молодых игроков "горняков". На замену Пятову пришел Анатолий Трубин, отказывающийся продлевать контракт с Шахтером и желающий переехать в топ-чемпионат Европы.

К слову. Ожидается, что в июньских матчах сборная Украины сыграет под руководством нового главного тренера и его помощников. Впереди у "сине-желтых" товарищеская игра против Германии (12 июня) и два официальных матча в отборе на Евро-2024 – против Северной Македонии (16 июня) и Мальты (19 июня)

Главное о футбольной карьере Андрея Пятова