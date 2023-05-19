К теме Недалеко скрылся от Ротаня: Ребров может совмещать работу в Аль-Айне и сборной Украины

Новые детали с назначением Реброва

"ТаТоТакое" решило опубликовать 5 интересных фактов о новой сборной Украины. По информации источника, официальное назначение Реброва состоится максимум на следующей неделе (с 22-го мая). Напомним, что в конце сезона-2022/2023 у Реброва заканчивается контракт с Аль-Айном. Ранее была информация, что Сергей Станиславович может совмещать работу в клубе ОАЭ и сборной.

Даже обнародовали возможный тренерский штаб Сергея Станиславовича в сборной.

Вероятный тренерский состав сборной Украины за Сергея Реброва:

Висенте Гомес (старший ассистент)

Альберто Босх и Глеб Платов (ассистенты)

Рустан Худжамов (тренер голкиперов)

Что касается Худжамова, то есть сомнения, что именно он будет заниматься подготовкой в сине-желтой команде. Эта должность еще до конца не согласована.

Ожидается, что Ребров с новым тренерским штабом будет руководить национальной командой на цикл Евро-2024 и чемпионат мира-2026. По обоюдному согласию сотрудничество может быть продолжено еще на два цикла – вплоть до Мундиаля в 2030-м году.

Молодежку могут тоже ждать изменения

Также, вероятно, произойдут перемены во главе молодежной команды Украины. Руслана Ротаня во главе сборной U-21 может сменить Унаи Мельгоса, который, скорее всего, будет заниматься созданием единой модели и пирамиды для всего института сборных.

В таком случае Ротань лишится сразу двух должностей, а будет оставаться только главным тренером футбольного клуба Александрия. Подопечные Ротаня в сезоне 2022/2023 продолжают борьбу за еврокубки. После 26 туров УПЛ Александрия идет на 5-м месте в зоне отборочных матчей Лиги конференций.

Напомним, что Ротань выводил сборную Украины на матч квалификации на Евро-2024 против Англии. В том поединке команда "трех львов" уверенно обыграла нашу сборную 2:0.

Обратите внимание! Свой первый поединок во главе сборной Украины Ребров может провести 12 июня против Германии. Это будет товарищеский матч, но для "бундестим" эта юбилейная игра будет носить особый характер. Уже 16 июня "сине-желтые" сыграют в отборе на Евро-2024 против Северной Македонии.