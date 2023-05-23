16 июня "сине-желтые" сыграют против Северной Македонии, а уже 19 числа того же месяца сойдутся в противостоянии с Мальтой. Однако в матче с мальтийцами произошли временные перемены.

Интересно Начинаем с Англии, заканчиваем с Италией: календарь матчей сборной Украины в отборе на Евро-2024

Сыграем немного раньше

23 мая УЕФА сообщила об изменении времени начала встречи Украина – Мальта. Предварительно поединок был запланирован на 21:45. Новое время отличается практически на три часа. Стартовый свисток раздастся в 19:00.

Официальная причина такого изменения времени матча пока неизвестна.

Напомним, что это будет домашний матч украинской сборной. Домом для "сине-желтых" будет стадион Антона Малатинского в словацкой Трави. Эта арена вмещает 19,2 тысячи футбольных зрителей.

В преддверии важных матчей

Перед этими официальными матчами 12 июня сборная Украины проведет товарищескую игру против Германии, которая для "бундестим" будет особенной и юбилейной. В этом поединке наша национальная команда может сыграть уже под руководством нового главного тренера, куда сватают еще возглавляющий Аль-Айн Сергея Реброва.

Ранее сообщалось, что Ребров уже подписал контракт со сборной, а УАФ объявит о его назначении в ближайшее время.

Сборная Украины уже стартовала в отборе на Евро-2024, но сделала это неудачно. Наша команда под руководством и. главного тренера Руслана Ротаня уступила сборной Англии на "Уэмбли" 2:0. Голы в ворота Анатолия Трубина забивали Гарри Кейн и Букайо Сака.

Сейчас "сине-желтые" занимают 4 место в группе "С", лидером которой является Англия, набравшая максимальные 6 баллов.