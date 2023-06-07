Презентация в Доме футбола началась с представления Сергея Реброва. После чего наставник начал свое общение с прессой, пишет 24 Канал.

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Кто будет помогать Реброву в сборной Украины

Одним из наиболее интригующих вопросов была тема тренерского штаба Реброва в сборной. Пока Сергей Станиславович не может назвать всех своих помощников, ведь еще не со всеми удалось ударить по рукам.

Ребров подтвердил, что Худжамов станет тренером голкиперов. Ведь перед этим велась горячая дискуссия, вернется ли Александр Шовковский в расположение главной команды страны.

Мы еще ведем переговоры. Пока не подписали со всеми помощниками контракт. Но я считаю, что это будут помощники, которые были со мной в Аль-Айне – Альберто Босс и Висенто Гомес. Дальше будут украинские помощники, с которыми я договорюсь. Да, Глеб Платов уже работает с нами. Его я знаю очень давно, он работал вместе со мной в киевском Динамо, а сейчас работает в Днепре. Тренер по вратарям – Рустам Худжамов,

– сказал новоиспеченный наставник "сине-желтых".

Также на этот сбор и три июньских матча в расположение сборной вызвали тренера по физподготовке, работающего в донецком Шахтере. По словам Сергея Станиславовича, после этих трех поединков будет видно, кто будет заниматься физической подготовкой футболистов сборной в будущем.

Унаи Мельгоса будет отвечать за сбор информации о потенциальных игроках сборной, анализ матчей молодежной и юношеских сборных.

Отметим, что дебютный матч Реброва во главе сборной придется на 12 июня, когда Украина сыграет товарищескую игру против Германии. Далее "сине-желтых" ждут два отборочных матча Евро-2024 против Северной Македонии (16 июня) и Мальты (19 июня).