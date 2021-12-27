Сенсационно сверг Джошуа: Усик – второй в рейтинге боксеров по версии BoxingTalk
Источник:BoxingTalk
Авторитетный портал BoxingTalk опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров тяжелого веса. В топ-10 не обошлось без украинцев.
Три украинца в топ-60
Александр Усик занял второе место в этом рейтинге, уступив только лидеру Тайсону Фьюри. Свергнутый украинцем Энтони Джошуа замыкает тройку лучших боксеров.
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Отметим, что вне десятки лучших находятся еще два украинца – Владислав Сиренко и Виктор Выхрист, который в новогоднюю ночь проведет бой в Голливуде. Виктор уже вылетел в США. Боксеры занимают 50-е и 52-е места.
Среди десятки лучших четыре боксера из Великобритании.
Топ-10 лучших боксеров по версии BoxingTalk
- Тайсон Фьюри (Великобритания)
- Александр Усик (Украина)
- Энтони Джошуа (Великобритания)
- Деонтей Уайлдер (США)
- Диллиан Уайт (Великобритания)
- Джо Джойс (Великобритания)
- Джозеф Паркер (Новая Зеландия)
- Энди Руис-младший (США/Мексика)
- Луис Ортис (Куба)
- Фрэнк Санчес (Куба)
Как сложился 2021-й для Усика
В 2021 году Александр провел только один бой, но еще какой. 25 сентября украинский боксер встретился в Лондоне с Энтони Джошуа. Усик подрался на глазах родных болельщиков британца.
Украинец перебоксировал оппонента и одержал победу в 12-раундовом поединке по решению судей. Сразу после поражения Джошуа заговорил о реванше и впоследствии активировал эту опцию. Хотя их второй поединок мог быть отсрочен. В эту пару вмешался другой британец Тайсон Фьюри, который захотел побоксировать с Усиком.
Однако WBC назначила для Фьюри следующего обязательного оппонента. Им стал другой британец Диллиан Уайт. Уже позже промоутер британца заявил, что встреча с Уайтом не будет следующей для Тайсона.