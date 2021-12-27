Сенсационно сверг Джошуа: Усик – второй в рейтинге боксеров по версии BoxingTalk

27 декабря 2021 , 18:30
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Источник:

BoxingTalk

Авторитетный портал BoxingTalk опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров тяжелого веса. В топ-10 не обошлось без украинцев.

Три украинца в топ-60

Александр Усик занял второе место в этом рейтинге, уступив только лидеру Тайсону Фьюри. Свергнутый украинцем Энтони Джошуа замыкает тройку лучших боксеров.

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Отметим, что вне десятки лучших находятся еще два украинца – Владислав Сиренко и Виктор Выхрист, который в новогоднюю ночь проведет бой в Голливуде. Виктор уже вылетел в США. Боксеры занимают 50-е и 52-е места.

Среди десятки лучших четыре боксера из Великобритании.

Топ-10 лучших боксеров по версии BoxingTalk

  1. Тайсон Фьюри (Великобритания)
  2. Александр Усик (Украина)
  3. Энтони Джошуа (Великобритания)
  4. Деонтей Уайлдер (США)
  5. Диллиан Уайт (Великобритания)
  6. Джо Джойс (Великобритания)
  7. Джозеф Паркер (Новая Зеландия)
  8. Энди Руис-младший (США/Мексика)
  9. Луис Ортис (Куба)
  10. Фрэнк Санчес (Куба)

Как сложился 2021-й для Усика 

В 2021 году Александр провел только один бой, но еще какой. 25 сентября украинский боксер встретился в Лондоне с Энтони Джошуа. Усик подрался на глазах родных болельщиков британца.

Украинец перебоксировал оппонента и одержал победу в 12-раундовом поединке по решению судей. Сразу после поражения Джошуа заговорил о реванше и впоследствии активировал эту опцию. Хотя их второй поединок мог быть отсрочен. В эту пару вмешался другой британец Тайсон Фьюри, который захотел побоксировать с Усиком.

Однако WBC назначила для Фьюри следующего обязательного оппонента. Им стал другой британец Диллиан Уайт. Уже позже промоутер британца заявил, что встреча с Уайтом не будет следующей для Тайсона.

Автор: Софія Кулай