Бой в новогоднюю ночь

29-летний украинский боксер выйдет на ринг 1 января 2022 года. Соперником Виктора Выхриста станет грузин Яго Киладзе.

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Боксеры выйдут на ринг в андеркарде боя между Луисом Ортисом и Чарльзом Мартином. Вечер бокса пройдет в Голливуде.

Украинец уже улетел в США, чтобы провести последнюю подготовку, традиционное взвешивание и дуэль взглядов.

Выхрист отправился в США / Фото из инстаграма Lucky Punch