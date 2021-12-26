Бой в новогоднюю ночь
29-летний украинский боксер выйдет на ринг 1 января 2022 года. Соперником Виктора Выхриста станет грузин Яго Киладзе.
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Боксеры выйдут на ринг в андеркарде боя между Луисом Ортисом и Чарльзом Мартином. Вечер бокса пройдет в Голливуде.
Украинец уже улетел в США, чтобы провести последнюю подготовку, традиционное взвешивание и дуэль взглядов.
Выхрист отправился в США / Фото из инстаграма Lucky Punch
- В последний раз Выхрист выходил на ринг в ночь на 10 октября. Украинский боксер одержал досрочную победу над американцем Майком Маршаллом в андеркарде боя Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера.
- До этого еще дважды боксировал в 2021 году. В марте украинец по очкам одолел Вильмера Васкеса, а в мае – эффектно нокаутировал Яцека Пёнтека.