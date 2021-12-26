Анбер: Ему до сих пор не дали шанс вернуть пояса

Катмен украинского боксера Расс Анбер уверен, что украинца недооценивают и не дают шанса на титульный бой. Своими победами над Масаёси Накатани и Ричардом Комми украинец доказал, что готов вернуть свои титулы.

Вот это да Ломаченко – не только патриот Украины, он любит свой город, – экс-чемпион о скандальном эпизоде

После поражения от Лопеса на Василия полилось много критики. Фанаты, которые восхищались украинцем, начали обливать Ломаченко грязью.

Анбер не понимает, почему после двух подряд побед Василию до сих пор не договорились о бое против нового абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа.

Ему все еще не дали шанс вернуть его титулы, которые он потерял в бою с Лопесом. Думаю, что это преступление, одно из худших боксерских преступлений в этом столетии,

– сказал катмен украинца.

Кто такой катмен Специалист, который оказывает медицинскую помощь боксеру во время перерывов между раундами при получении повреждений. Также готовит его здоровье к предстоящему поединку.

"Это никогда бы не случилось с Энтони Джошуа или Каннело"

Он отметил, что никто не считается с феноменальной статистикой Ломаченко: невероятный рекорд в любителях, 15 титульных поединков в 18 боях в профессионалах, самый быстрый путь к завоеванию титулов в трех дивизионах.

Несмотря на все эти достижения, ему еще не пообещали дать шанс вернуть титулы в легком весе. Это никогда бы не произошло с Энтони Джошуа или Канело. Это вызывает презрение. Ему прямо сейчас нужен поединок с Джорджем Камбососом, вот и все,

– добавил Анбер.

Ломаченко стремится вернуть титулы