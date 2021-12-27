Три українців у топ-60
Олександр Усик посів друге місце у цьому рейтингу, поступившись лише лідеру Тайсону Ф'юрі. Повалений українцем Ентоні Джошуа замикає трійку найкращих боксерів.
Варте уваги Катмен Ломаченка назвав найгірший злочин у боксі: він стосується українця
Відзначимо, що поза десяткою найкращих перебувають ще два українці – Владислав Сіренко та Віктор Вихрист, який у новорічну ніч проведе бій у Голлівуді. Віктор вже вилетів у США. Боксери посідають 50-те та 52-ге місця.
Серед десятки найкращих аж чотири боксери з Великої Британії.
Топ-10 найкращих боксерів за версією BoxingTalk
- Тайсон Ф'юрі (Велика Британія)
- Олександр Усик (Україна)
- Ентоні Джошуа (Велика Британія)
- Деонтей Уайлдер (США)
- Ділліан Уайт (Велика Британія)
- Джо Джойс (Велика Британія)
- Джозеф Паркер (Нова Зеландія)
- Енді Руїс-молодший (США / Мексика)
- Луїс Ортіс (Куба)
- Френк Санчес (Куба)
Як склався 2021-й для Усика
У 2021 році Олександр провів лише один бій, але ще який. 25 вересня український боксер зустрівся у Лондоні з Ентоні Джошуа. Усик побився на очах рідних уболівальників британця.
Українець перебоксував опонента та здобув перемогу у 12-раундовому поєдинку за рішенням суддів. Відразу після поразки Джошуа заговорив про реванш та згодом активував цю опцію. Хоча їх другий поєдинок міг бути відтермінований. У цю пару втрутився інший британець Тайсон Ф'юрі, який захотів побоксувати з Усиком.
Однак WBC призначила для Ф'юрі наступного обов'язкового опонента. Ним став інший британець Ділліан Уайт. Вже пізніше промоутер британця заявив, що зустріч із Уайтом не буде наступною для Тайсона.