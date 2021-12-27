Три українців у топ-60

Олександр Усик посів друге місце у цьому рейтингу, поступившись лише лідеру Тайсону Ф'юрі. Повалений українцем Ентоні Джошуа замикає трійку найкращих боксерів.

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Відзначимо, що поза десяткою найкращих перебувають ще два українці – Владислав Сіренко та Віктор Вихрист, який у новорічну ніч проведе бій у Голлівуді. Віктор вже вилетів у США. Боксери посідають 50-те та 52-ге місця.

Серед десятки найкращих аж чотири боксери з Великої Британії.

Топ-10 найкращих боксерів за версією BoxingTalk

Тайсон Ф'юрі (Велика Британія) Олександр Усик (Україна) Ентоні Джошуа (Велика Британія) Деонтей Уайлдер (США) Ділліан Уайт (Велика Британія) Джо Джойс (Велика Британія) Джозеф Паркер (Нова Зеландія) Енді Руїс-молодший (США / Мексика) Луїс Ортіс (Куба) Френк Санчес (Куба)

Як склався 2021-й для Усика

У 2021 році Олександр провів лише один бій, але ще який. 25 вересня український боксер зустрівся у Лондоні з Ентоні Джошуа. Усик побився на очах рідних уболівальників британця.

Українець перебоксував опонента та здобув перемогу у 12-раундовому поєдинку за рішенням суддів. Відразу після поразки Джошуа заговорив про реванш та згодом активував цю опцію. Хоча їх другий поєдинок міг бути відтермінований. У цю пару втрутився інший британець Тайсон Ф'юрі, який захотів побоксувати з Усиком.

Однак WBC призначила для Ф'юрі наступного обов'язкового опонента. Ним став інший британець Ділліан Уайт. Вже пізніше промоутер британця заявив, що зустріч із Уайтом не буде наступною для Тайсона.