Три украинца в топ-60

Александр Усик занял второе место в этом рейтинге, уступив только лидеру Тайсону Фьюри. Свергнутый украинцем Энтони Джошуа замыкает тройку лучших боксеров.

Достойно внимания Катмен Ломаченко назвал самое худшее преступление в боксе: оно касается украинца

Отметим, что вне десятки лучших находятся еще два украинца – Владислав Сиренко и Виктор Выхрист, который в новогоднюю ночь проведет бой в Голливуде. Виктор уже вылетел в США. Боксеры занимают 50-е и 52-е места.

Среди десятки лучших четыре боксера из Великобритании.

Топ-10 лучших боксеров по версии BoxingTalk

Тайсон Фьюри (Великобритания) Александр Усик (Украина) Энтони Джошуа (Великобритания) Деонтей Уайлдер (США) Диллиан Уайт (Великобритания) Джо Джойс (Великобритания) Джозеф Паркер (Новая Зеландия) Энди Руис-младший (США/Мексика) Луис Ортис (Куба) Фрэнк Санчес (Куба)

Как сложился 2021-й для Усика

В 2021 году Александр провел только один бой, но еще какой. 25 сентября украинский боксер встретился в Лондоне с Энтони Джошуа. Усик подрался на глазах родных болельщиков британца.

Украинец перебоксировал оппонента и одержал победу в 12-раундовом поединке по решению судей. Сразу после поражения Джошуа заговорил о реванше и впоследствии активировал эту опцию. Хотя их второй поединок мог быть отсрочен. В эту пару вмешался другой британец Тайсон Фьюри, который захотел побоксировать с Усиком.

Однако WBC назначила для Фьюри следующего обязательного оппонента. Им стал другой британец Диллиан Уайт. Уже позже промоутер британца заявил, что встреча с Уайтом не будет следующей для Тайсона.