Сел в машину и 30 минут плакал, – Миколенко о переходе в Эвертон

Футболист сборной Украины Виталий Миколенко рассказал о деталях своего трансфера из Динамо в Эвертон. Виталий 1 января стал игроком английского клуба.

Миколенко: Мне мои родители, девушка говорили, что это как в кино

Миколенко рассказал, что про интерес к себе узнал 12-го декабря, когда Динамо в Киеве сыграло против Зари.

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Мне сказали, что мне нужно быть на следующий день в клубном офисе и, возможно, будет предложение. Я даже не знал какой клуб. Когда спросили, есть ли у меня английская виза, я понял, что это английский клуб,

– рассказал футболист.

Миколенко вспомнил, что встретился с президентом Динамо Игорем Суркисом, рассказавшим о потенциальном трансфере.

"Когда я приехал, Игорь Михайлович привел пример своей дочери. Он сказал, что я ему как сын, и мне решать – оставаться ли в Динамо, завоевывать трофеи и получать достойную зарплату. "Но если ты готов, то скажи это, и мы дальше будем вести переговоры", – сказал он. Я ответил, что не знаю, готов ли я, но я очень хочу. А желание – это, наверное, самое важное в футболе и вообще в жизни. Когда Игорь Михайлович сказал мне "ты мне как сын", я задумался. Слезы были уже потом, когда был разговор между президентами двух клубов, и все согласовали. Было много слухов, и сперва я не верил, что это может быть со мной", – сказал Виталий.

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Футболист сборной Украины признался, что плакал, когда переход в Эвертон был согласован.

Мне мои родители, девушка говорили, что это как в кино. И когда все согласовали, я сел в машину и заплакал. Мне домой ехать 40 минут, и, пожалуй, 30 из них я плакал. Позвонил родителям девушки, поплакал с ними, потом еще сам плакал. Сложно объяснить чувство – я был очень рад, и в то же время было очень страшно,

– резюмировал Виталий.

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