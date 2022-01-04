Миколенко: Мені мої батьки, дівчина говорили, що це ніби у кіно

Миколенко розповів, що про інтерес до себе дізнався 12-го грудня, коли Динамо в Києві зіграло проти Зорі.

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Мені сказали, що мені потрібно бути наступного дня у клубному офісі і що, можливо, буде пропозиція. Я навіть не знав який клуб. Коли запитали, чи маю англійську візу, я зрозумів, що це англійський клуб,

– розповів футболіст.

Миколенко згадав, що зустрівся з президентом Динамо Ігорем Суркісом, який розповів про потенційний трансфер.

"Коли я приїхав, Ігор Михайлович навів приклад своєї дочки. Він сказав, що я йому як син, і мені вирішувати – чи залишатись у Динамо, завойовувати трофеї та отримувати гідну зарплату. "Але якщо ти готовий, то скажи це, і ми далі вестимемо переговори", – сказав він.

Я відповів, що не знаю, чи я готовий, але я дуже хочу. А бажання – це, напевно, найважливіше у футболі та взагалі у житті. Коли Ігор Михайлович сказав мені "ти мені як син", я задумався. Сльози були потім уже, коли була розмова між президентами двох клубів, і все погодили. Було багато чуток, і спершу я не вірив, що це може бути зі мною", – сказав Віталій.

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Футболіст збірної України зізнався, що плакав, коли перехід в Евертон був узгоджений.

Мені мої батьки, дівчина говорили, що це ніби у кіно. І коли все погодили, я сів у машину і заплакав. Мені додому їхати 40 хвилин, і, мабуть, 30 з них я плакав. Подзвонив батькам дівчини, поплакав ще з ними, потім ще сам плакав. Складно пояснити почуття – я був дуже радий, і водночас було дуже страшно,

– резюмував Віталій.

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