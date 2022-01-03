Миколенко: Я впервые почувствовал, что такое атмосфера на Гудисон Парк
Новый клуб Миколенко в ярком поединке уступил Брайтону со счетом 2:3. Украинский футболист присутствовал на игре и поделился эмоциями.
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Сегодня я впервые почувствовал, что такое атмосфера на Гудисон Парк. Спасибо за теплый прием. Я очень жду своего дебюта за Эвертон,
– написал Миколенко.
Миколенко стал игроком Эвертона
- 1 января Эвертон и Динамо объявили о трансфере Виталия Николенко. Украинский футболист заключил контракт с Эвертоном до 2026 года.
- В новом клубе Виталий будет играть под 19-м номером. По предварительной информации, англичане заплатили за трансфер 23,50 миллионов евро.
- Миколенко попал в список самых дорогих игроков, проданных Динамо.