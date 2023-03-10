Ярослав Ракицкий остроумным образом вывел Шахтер вперед 1:0. Но победный счет команде Игоря Йовичевича удержать не удалось. Через девять минут Фейенорд сравнял цифры на табло и поставил точку во встрече. ничья 1:1.

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С матча к матчу демонстрирует надежную игру

Однако мог счет в поединке будет больше. Защита "горняков" неоднократно проваливалась, что приводило к опасности у владений Трубина. Но Анатолий во втором матче подряд показал высокое мастерство и парировал несколько опасных ударов.

Один из сейвов 21-летнего вратаря Шахтера отметила УЕФА. Трубина после удара головой соперника в невероятном прыжке кончиками пальцев вытащил мяч, летевший ему за воротничок.

Сейв Трубина попал в пятерку лучших по итогам недели в Лиге Европы. Также в топ-5 лучших сейвов попали следующие голкиперы: Мэтт Тернер (Арсенал), Клаудио Браво (Бетис), Антонио Адан (Спортинг) и Антонио Морис (Унион Берлин).

Видео топ-5 сейвов недели в Лиге Европы

Обратите внимание! Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы Феенорд – Шахтер запланирован на 16 марта. Стартовый свисток раздастся в 19:45.

Для Трубина этот поединок против Фейенорда стал 23-м в текущем сезоне. За это время Анатолий 26 раз вынимал мяч из сетки ворот и в 6 встречах сыграл на ноль.

Напомним, что в предварительном раунде ЛЕ Трубин стал настоящим героем Шахтера. Анатолий парировал три пенальти в послематчевой серии 11-метровых в ответном матче против французского Ренна. Трубин сделал все, чтобы продолжить выступления "горняков" в еврокубках.