На плечи 41-летнего наставника выпал сложный случай. Руслан Ротань, несмотря на тренерство в Александрии и молодежной сборной Украины, стал исполняющим обязанности тренером в главной команде страны.
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Академия "горняков" работает отлично
Ротань выведет "сине-желтых" на игру отбора на Евро-2024 против Англии. Руслан Петрович выразил свое мнение о молодежи, которая уже себя проявляет в национальной команде Украины.
Ротань выделил трех игроков, которые, по его мнению, смогут зарекомендовать себя за границей. так получилось, что это трио полностью состоит из футболистов донецкого Шахтера. Хотя наставник до последнего не хотел конкретизировать имя игроков.
Среди этой когорты талантливых украинских футболистов Ротань выделил голкипера Анатолия Трубина и полузащитников Артема Бондаренко, Георгия Судакова. Все трое являются игроками основы дончан.
Интересно, что исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины не включил в эту тройку ни одного игрока Динамо или родного для него клуба из Днепра.
Напомним, что контракт Ротаня с главной командой страны рассчитан до конца июня 2023 года. Все надеются, что до этого времени удастся договориться о сотрудничестве с Сергеем Ребровым, у которого еще есть соглашение с Аль-Айном. Сергей Станиславович не скрывает своего желания возглавить национальную команду Украины.
Что известно о выделенных Ротанем футболистах Шахтера
- Начнемся с голкипера Анатолия Трубина. 21-летний вратарь является воспитанником Шахтера, за главную команду которого начал играть с января 2020 года. За это время провел в футболке "горняков" 78 матчей, в которых пропустил 79 голов и в 31 поединке сыграл на ноль. У Трубина контракт с дончанами до конца июня 2024 года, а его трансферная стоимость составляет 10 миллионов евро. Но Шахтер захочет своего лидера значительно больше. Тем более что на Анатолия претендуют такие клубы, как Ювентус.
- Георгий Судаков тоже является воспитанником донецкого клуба, с которым контракт до конца 2026 года. Его стоимость оценивается в 6 миллионов евро, но это только начало. За взрослую команду Шахтера играет с января 2021 года, с тех пор провел за дончан 51 матч – 7 голов и 8 ассистов.
- Что касается Бондаренко, то Артем тоже, как Трубин и Судаков, является воспитанником Шахтера, с которым он имеет соглашение до конца 2025 года. Его трансфер оценивают в 4 миллиона евро. В футболке "горняков" провел 36 поединков (4 мяча и 3 результативных передачи). К главной команде дончан впервые присоединился в феврале 2020-го, а затем уехал в аренду в Мариуполь. После чего 30 июня 2021 вернулся в донецкий клуб и играл за основу.