На плечи 41-летнего наставника выпал сложный случай. Руслан Ротань, несмотря на тренерство в Александрии и молодежной сборной Украины, стал исполняющим обязанности тренером в главной команде страны.

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Ротань выведет "сине-желтых" на игру отбора на Евро-2024 против Англии. Руслан Петрович выразил свое мнение о молодежи, которая уже себя проявляет в национальной команде Украины.

Ротань выделил трех игроков, которые, по его мнению, смогут зарекомендовать себя за границей. так получилось, что это трио полностью состоит из футболистов донецкого Шахтера. Хотя наставник до последнего не хотел конкретизировать имя игроков.

Среди этой когорты талантливых украинских футболистов Ротань выделил голкипера Анатолия Трубина и полузащитников Артема Бондаренко, Георгия Судакова. Все трое являются игроками основы дончан.

Интересно, что исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины не включил в эту тройку ни одного игрока Динамо или родного для него клуба из Днепра.

Напомним, что контракт Ротаня с главной командой страны рассчитан до конца июня 2023 года. Все надеются, что до этого времени удастся договориться о сотрудничестве с Сергеем Ребровым, у которого еще есть соглашение с Аль-Айном. Сергей Станиславович не скрывает своего желания возглавить национальную команду Украины.

Что известно о выделенных Ротанем футболистах Шахтера