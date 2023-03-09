Шахтер – Фейеноорд 1:1

Голы: Ракицкий, 79 – Бульяуде, 88

Донецкий Шахтер отыграл первый поединок 1/8 финала Лиги Европы. В прошлой стадии подопечные Игоря Йовичевича в сложной дуэли прошли Ренн (Франция), а теперь им в соперники добрался голландский Фейеноорд, пишет 24 канал.

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"Горняки" подходили к номинально домашней встрече с большими кадровыми проблемами. Наставник Шахтера не мог рассчитывать сразу на трех основных защитников. Бондарь, Михайличенко и Конопля перебрали карт и отсиживали дисквалификацию.

Кадровые проблемы Шахтера

Еще хорошо, что успел выздороветь Матвиенко, заболевший за неделю до игры в Варшаве. Бондаря и Коноплю ожидаемо заменили Ракицкий и Тейлор соответственно. А вот на левом фланге Йовичевич выпустил номинального хавбека Топалова. В свою очередь, на левый фланг нападения вернулся Криськив.

Дончане отдали сопернику инициативу и уже с первого тайма давал понять, что не против ничьей. Фейеноорд же комфортно чувствовал себя на поле, но сквозь плотную защиту Шахтера проходил крайне редко.

Если до перерыва роттердамцы атаковали осторожнее, то уже во втором тайме голландцы серьезно прижали "горняков" к воротам. Несколько раз доходило до опасных ударов, но Трубин играл надежно и спасал свою команду.

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Провальная игра и улыбка фортуна Ракицкому

В свою очередь, Шахтер в нападении почти не был заметен. За полтора тайма "горняки" лишь трижды избивали в сторону ворот Велленройтера, но ни разу не попал в створ ворот. Йовичевич запустил по замене Келси, Джурасека и Шведа, но на рисунок игры это не повлияло.

Арне Слот более ощутимо усилил нападение с помощью Дилросуна и Пайшао, но, как и на прошлой стадии ЛЕ, удача сильно улыбнулась украинцам. Шахтер заработал угловой и после подачи Судакова ягодицами (!) умудрился пробить Ракицкий.

Мяч перелетел кипера гостей. Это был первый удар "горняков" в створ, но в итоге гол сломал игру Фейеноорда. У голландцев начались сумбурные действия и дончанам было легче отбиться.

Все решится в Роттердаме

Однако свой момент гости нашли и получили ничью. Бульяудэ вышел на замену на 86 минуте и уже через два оборота секундной стрелки сравнял счет. Эсекьель отозвался на подачу с фланга от Пайшао и опередил как раз Ракицкого.

Теперь же дончанам придется брать результат в Роттердаме, где местная публика бешено поддерживает "красно-черных". Несмотря на возвращение трех центрбеков, Шахтер все равно будет андердогом.

По такой игре, которая была в Варшаве, кажется, что чудо может помочь дончанам пройти дальше. К примеру, то самое, которое спасло в Ренне.

Видеообзор матча Шахтер – Фейеноорд: