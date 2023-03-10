Ярослав Раикцкий стал автором остроумного гола в ворота Фейенорда. Центральный защитник забил, то ли поясницей, то ли ягодицами после подачи в штрафную. Центрбэк открыл счет в матче, но удержать победные цифры на табло Шахтеру не удалось. Нидерландцы вырвали ничью 1:1.
Следует узнать Голевые ягодицы Ракицкого и ничья Шахтера в Варшаве: кто стал лучшим игроком в матче ЛЕ
Однако странный гол Ракицкого, ставший для него вторым по возвращении в Украину, не отметили в УЕФА. На гол недели в Лиге Европы претендуют другие четыре футболиста.
Борьба за гол недели в Лиге Европы
- Дальний удар Антони с МЮ в ворота Бетисом
- Филигранный штрафной Иосифа Юрановича из Униона в ворота Рояль Униона;
- Гол Керема Демирбая из Байера во владение Ференцвароша;
- Мяч головой от Анхеля Ди Марии в футболке Ювентуса в матче против Фрайбурга.
Претенденты на гол недели Лиги Европы: смотрите видео
Напомним, что ответный матч Феенорд – Шахтер состоится 16 марта в 19:45 по Киеву. Донецкий клуб остался единственным представителем Украины в еврокубках.