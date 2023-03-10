Ярослав Ракіцький дотепним чином вивів Шахтар уперед 1:0. Але переможний рахунок команді Ігоря Йовічевіча втримати не вдалось. Через дев'ять хвилин Феєнорд зрівняв цифри на табло та поставив крапку у зустрічі – нічия 1:1.

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Із матчу до матчу демонструє надійну гру

Однак міг рахунок у поєдинку буде більшим. Захист "гірників" неодноразово провалювався, що приводило до небезпеки біля володінь Трубіна. Але Анатолій у другому матчі поспіль показав високу майстерність та парирував декілька небезпечних ударів.

Один із сейвів 21-річного воротаря Шахтаря відзначила УЄФА. Трубіна після удару головою суперника у неймовірному стрибку кінчиками пальців витягнув м'яч, який летів йому за комірець.

Сейв Трубіна потрапив у п'ятірку найкращих за підсумками тижня у Лізі Європи. Також у топ-5 найкращих сейвів потрапили наступні голкіпери: Мет Тернер (Арсенал), Клаудіо Браво (Бетіс), Антоніо Адан (Спортинг) та Антоніо Моріс (Уніон Берлін).

Відео топ-5 сейвів тижня у Лізі Європи

Зверніть увагу! Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи Феєнорд – Шахтар запланований на 16 березня. Стартовий свисток пролунає о 19:45.

Для Трубіна цей поєдинок проти Феєнорда став 23-м у поточному сезоні. За цей час Анатолій 26 разів виймав м'яч із сітки воріт та у 6 зустрічах зіграв на нуль.

Нагадаємо, що у попередньому раунді ЛЄ Трубін став справжнім героєм Шахтаря. Анатолій парирував три пенальті у післяматчевій серії 11-метрових у матчі-відповіді проти французького Ренна. Трубін зробив усе, аби продовжити виступи "гірників" у єврокубках.