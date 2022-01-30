Сделай или умри, – промоутер Усика о том, что означает реванш для Джошуа

Скорее всего, что реванш против Энтони Джошуа станет следующим боем Александра Усика. Промоутер украинца рассказал, что означает этот поединок для боксера из Великобритании.

Красюк: Для него это последний шанс

Александр Красюк, промоутер Александра Усика, рассказал, каким будет Энтони Джошуа в реванше. По его словам, фанаты увидят совсем другого британца, поэтому украинцу придется солидно поработать в тренировочном лагере.

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Для британского боксера этот реванш будет боем под названием "Сделай или умри".

Для него это Do or Die – сделай или умри. Для него это последний шанс. Если он проиграет Усику, то карьера Энтони, мягко говоря, не будет иметь больших перспектив,

– заявил Красюк.

Промоутер Александра добавил, что британец благодаря успешным поединкам имеет большую спонсорскую аудиторию и контракты, которые приносят Энтони немалые деньги.

Усик – Джошуа: коротко о возможном реванше