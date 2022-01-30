Сделай или умри, – промоутер Усика о том, что означает реванш для Джошуа
Источник:ютуб-канал BoxOffice
Скорее всего, что реванш против Энтони Джошуа станет следующим боем Александра Усика. Промоутер украинца рассказал, что означает этот поединок для боксера из Великобритании.
Красюк: Для него это последний шанс
Александр Красюк, промоутер Александра Усика, рассказал, каким будет Энтони Джошуа в реванше. По его словам, фанаты увидят совсем другого британца, поэтому украинцу придется солидно поработать в тренировочном лагере.
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Для британского боксера этот реванш будет боем под названием "Сделай или умри".
Для него это Do or Die – сделай или умри. Для него это последний шанс. Если он проиграет Усику, то карьера Энтони, мягко говоря, не будет иметь больших перспектив,
– заявил Красюк.
Промоутер Александра добавил, что британец благодаря успешным поединкам имеет большую спонсорскую аудиторию и контракты, которые приносят Энтони немалые деньги.
Усик – Джошуа: коротко о возможном реванше
- Александр Усик по судейскому решению нанес Энтони Джошуа горькое поражение в Лондоне.
- Британец не стал мириться с фиаско и использовал опцию реванша. Энтони уверен, что ему удастся одержать победу во втором поединке.
- Второе противостояние может состояться тоже в Великобритании. Реванш является первым приоритетом в планах украинского боксера. Об этом заявлял промоутер украинца Александр Красюк.
- Мог в эту дуэль вмешаться другой британец Тайсон Фьюри, но Джошуа не захотел брать отступные, чтобы отсрочить бой с Усиком.
- Промоутер Джошуа рассказал, когда его клиент начнет тренировочный лагерь в подготовке к бою с Александром.
- Менеджер Фьюри неожиданно отметил, что реванш в случае необходимости будет перенесен на несколько недель.