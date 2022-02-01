В сборной Украины на Олимпиаде очередные случаи заражения коронавирусом

В сборной Украины зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом по прибытии на Олимпийские игры в Пекин. Положительные тесты сдали в сборной по биатлону.

Сообщается, что вечером 31-го января результаты положительных тестов на коронавирус получили два члена команды.

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Речь идет не о спортсменах, а персонале, который обслуживает биатлонную команду. Зараженные изолированы в олимпийской деревне и в ближайшее время ожидают результаты повторного теста.

Коронавирус в сборной Украины

По прибытии в Пекин на самоизоляцию попал главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра.

Словацкий специалист дважды сдавал положительный тест на коронавирус. Наставник украинцев пробудет на изоляции семь дней и присоединится к команде, если сдаст отрицательный тест.

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Также положительный тест на COVID-19 сдал помощник Санитры – Игорь Ященко. Но повторный тест украинского тренера, к счастью, оказался отрицательным.

Следует обратить внимание, что перед стартом сезона мужская команда попала на изоляцию в Норвегии. Тогда в нашей команде произошла вспышка коронавируса.