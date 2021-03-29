В сборной Казахстана перед матчем против Украины вспышка коронавируса
Матч между футбольными сборными Украины и Казахстана, который запланирован на 31 марта, оказался под угрозой срыва. Все из-за вспышки коронавируса в стане соперника.
Источник:Vesti.kz
Сразу несколько представителей сборной Казахстана заразились коронавирусом. Это представители тренерского штаба.
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Среди инфицированных – тренер Сергей Калюбин, который отсутствовал на тренерской скамье во время матча против Франции. А также администратор команды Максим Шауберт.
При этом неизвестно, кого в сборной отправили на самоизоляцию, а кто таки сможет отправиться в Киев на матч. Ведь с Калюбиным и Шаубертом контактировали и другие члены тренерского штаба, а также игроки команды.
- Матч Украина – Казахстан состоится в среду, 31 марта. Начало в 21:45.
- Для сборной Украины это будет третий матч в отборе на чемпионат мира. В первой игре наша команда на выезде сыграла вничью со сборной Франции 1:1.
- Второй матч украинцы провели дома против сборной Финляндии. И он тоже закончился со счетом 1:1. Жуниор Мораес открыл счет в этом матче на 80-й минуте. А на 89-й минуте в ворота сборной Украины был назначен пенальти и удален Миколенко. Удар с 11-метровой отметки четко реализовал Пукки.
- На чемпионат мира напрямую выходит только победитель группы. Команда, которая займет второе место, будет пробиваться через плей-офф.
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