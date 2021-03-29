Матч между футбольными сборными Украины и Казахстана, который запланирован на 31 марта, оказался под угрозой срыва. Все из-за вспышки коронавируса в стане соперника.

Сразу несколько представителей сборной Казахстана заразились коронавирусом. Это представители тренерского штаба.

Примечательно Вместе и до конца, – Зинченко попросил поддержки у фанатов после матча с Финляндией

Среди инфицированных – тренер Сергей Калюбин, который отсутствовал на тренерской скамье во время матча против Франции. А также администратор команды Максим Шауберт.

При этом неизвестно, кого в сборной отправили на самоизоляцию, а кто таки сможет отправиться в Киев на матч. Ведь с Калюбиным и Шаубертом контактировали и другие члены тренерского штаба, а также игроки команды.