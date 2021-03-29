Сборная Украины 28 марта провела второй отборочный матч на чемпионат мира-2022 против Финляндии. Ужасная ошибка Виталия Миколенко не позволила команде Андрея Шевченко победить.

Фол последней надежды

Украина подошла к этому матчу в статусе фаворита встречи. Сенсационная ничья против французской сборной добавляла уверенности нашей команде. Однако футбольная фортуна в этом противостоянии была немного не на стороне подопечных Андрея Шевченко.

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Весь первый тайм украинцы провели в атаке, но это не дало нужного результата. В итоге – 0:0 "сухой" тайм от обеих сборных. Первого гола пришлось ждать целых 80 минут. Вышедший на замену Мораес откликнулся на прострел от Караваева и забил свой дебютный гол за национальную команду.

После открытия счета украинская сборная растерялась на поле. Финны быстро перехватили инициативу и бросились в атаку. В одном из эпизодов вроде бы ничего не угрожало воротам Украины, но футболисты нашей команды сделали подарок сопернику.

Миколенко около собственных ворот обрезал свою команду и остановил соперника лишь фолом последней надежды. Защитник увидел перед собой прямую красную карточку, а судья назначил в ворота Георгия Бущана пенальти, который удачно реализовал Пукки.

Украина упустила победу в матче, где должна была добывать три очка. Кажется, подопечные Андрея Шевченко расслабились в последние минуты, когда держали победу уже почти в руках.

После поединка украинская сборная с 2 очками занимает 3 место. Лидирует Франция, победившая Казахстан – 4 пункта. Между обеими сборными располагаются финские футболисты также с 2 набранными очками.

Следующий матч сборная Украины проведет 31 марта против Казахстана.

Видео ужасной обрезки Миколенко