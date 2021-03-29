Украина не смогла победить в матче с Финляндией в отборе на чемпионат мира-2022. Капитан сборной Александр Зинченко попросил фанатов поддержать команду после упущенной победы.

Просьба капитана

Александр Зинченко второй раз подряд вывел команду на футбольное поле с капитанской повязкой. Украинская сборная обидно упустила победу на последних минутах в матче с Финляндией.

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Капитан команды провел на поле весь матч, а после поединка полузащитник попросил болельщиков поддержать команду. Это придаст футболистам сил в следующих встречах. Добавим, что Зинченко в матче с Францией стал самым молодым капитаном сборной Украины в официальных матчах в возрасте 24 лет и 98 дней.

Побеждаем вместе, преграды преодолеваем вместе и ошибаемся тоже вместе. Нуждаемся в поддержке каждого украинца, чтобы стать сильнее уже в следующем матче. Всегда вместе и до конца,

– написал Зинченко.