У збірній Казахстану перед матчем проти України спалах коронавірусу
Матч між футбольними збірними України та Казахстану, який запланований на 31 березня, опинився під загрозою зриву. Все через спалах коронавірусу в стані суперника.
Джерело:Vesti.kz
Одразу декілька представників збірної Казахстану заразилися на коронавірус. Це представники тренерського штабу.
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Серед інфікованих – тренер Сергій Калюбін, який був відсутній на тренерській лаві під час матчу проти Франції. А також адміністратор команди Максим Шауберт.
При цьому невідомо, кого в збірній відправили на самоізоляцію, а хто таки зможе відправитися до Києва на матч. Адже з Калюбіним та Шаубертом контактували й інші члени тренерського штабу, а також гравці команди.
- Матч Україна – Казахстан відбудеться в середу, 31 березня. Початок о 21:45.
- Для збірної України це буде третій матч у відборі на чемпіонат світу. У першій грі наша команда на виїзді зіграла внічию зі збірною Франції 1:1.
- Другий матч українці провели вдома проти збірної Фінляндії. І він теж закінчився з рахунком 1:1. Жуніор Мораес відкрив рахунок в цьому матчі на 80-й хвилині. А на 89-й хвилині у ворота збірної України було призначено пенальті та вилучено Миколенка. Удар з 11-метрової позначки чітко реалізував Пуккі.
- На чемпіонат світу напряму виходить лише переможець групи. Команда, яка посяду друге місце, буде пробиватися через плей-офф.
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