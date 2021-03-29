Матч між футбольними збірними України та Казахстану, який запланований на 31 березня, опинився під загрозою зриву. Все через спалах коронавірусу в стані суперника.

Одразу декілька представників збірної Казахстану заразилися на коронавірус. Це представники тренерського штабу.

Варте уваги Разом і до кінця, – Зінченко попросив підтримки у фанатів після матчу з Фінляндією

Серед інфікованих – тренер Сергій Калюбін, який був відсутній на тренерській лаві під час матчу проти Франції. А також адміністратор команди Максим Шауберт.

При цьому невідомо, кого в збірній відправили на самоізоляцію, а хто таки зможе відправитися до Києва на матч. Адже з Калюбіним та Шаубертом контактували й інші члени тренерського штабу, а також гравці команди.