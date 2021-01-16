В пятницу, 15 января, случилось немало событий в мире спорта. О самых главных читайте в дайджесте Спорт24.

Сборная Украины по биатлону заняла 6 место в эстафете

В немецком Оберхофе 15 января состоялась мужская эстафета в рамках 6-го этапа Кубка мира по биатлону. Победу в эстафете одержала сборная Франции. Украинская команда – 6-я, пишет 24 канал.

К слову Виктор Цыганков – самый дорогой украинский игрок по версии Transfermarkt

Результаты гонки

1. Франция

2. Норвегия

3. Италия

...

6. Украина

Яя Туре будет работать в донецком Олимпике

Бывший футболист Барселоны и Манчестер Сити Яя Туре возвращается в Украину. Экс-игрок донецкого Металлурга будет работать в Олимпике.

Ивуариец войдет в тренерский штаб Олимпика. Сейчас Олимпик возглавляет украинский тренер Игорь Климовский.

К слову. Донецкий Олимпик после 12 сыгранных матчей в чемпионате Украины занимает 7-е место. Команда ставит цель бороться за еврокубки.

Динамо отправилось в ОАЭ на первый сбор

В пятницу, 15 января, киевское Динамо отправилось в Объединенные Арабские Эмираты, где пройдет первый тренировочный сбор команды. Главный тренер Динамо Мирча Луческу взял на первый этап сборов 30 игроков.

Вратари: Бойко, Бущан, Нещерет, Моргун.

Защитники: Попов, Шабанов, Миколенко, Кендзера, Сидклей, Сирота, Забарный, Тимчик.

Полузащитники: Сидорчук, Цыганков, Гармаш, Леднев, Шапаренко, Буяльский, Караваев, Шепелев, Андриевский, Белуце, Вербич, де Пена, Дуэлунд.

Нападающие: Беседин, Супряга, Родригес, Клейтон, Ванат.

Кто выиграл бы бой между братьями Кличко

Телекомпания BT Sports провела опрос среди британских чемпионов мира по боксу, попросив их определить победителя гипотетической битвы Виталия и Владимира Кличко.

С огромным преимуществом победил старший брат, действующий мэр Киева.

Свои голоса за него отдали шесть из семи опрошенных звезд британского бокса: Джо Кальзаге, Дэвид Хэй, Амир Хан, Джош Тейлор, Ричи Вудхолл и Карл Фрэмптон. Бой Владимиру отдал только Рикки Хаттон.