Сборная Украины в топ-6 Кубка мира, Яя Туре будет работать в Олимпике: новости спорта 15 января
В пятницу, 15 января, случилось немало событий в мире спорта. О самых главных читайте в дайджесте Спорт24.
Сборная Украины по биатлону заняла 6 место в эстафете
В немецком Оберхофе 15 января состоялась мужская эстафета в рамках 6-го этапа Кубка мира по биатлону. Победу в эстафете одержала сборная Франции. Украинская команда – 6-я, пишет 24 канал.
К слову Виктор Цыганков – самый дорогой украинский игрок по версии Transfermarkt
Результаты гонки
1. Франция
2. Норвегия
3. Италия
...
6. Украина
Яя Туре будет работать в донецком Олимпике
Бывший футболист Барселоны и Манчестер Сити Яя Туре возвращается в Украину. Экс-игрок донецкого Металлурга будет работать в Олимпике.
Ивуариец войдет в тренерский штаб Олимпика. Сейчас Олимпик возглавляет украинский тренер Игорь Климовский.
Динамо отправилось в ОАЭ на первый сбор
В пятницу, 15 января, киевское Динамо отправилось в Объединенные Арабские Эмираты, где пройдет первый тренировочный сбор команды. Главный тренер Динамо Мирча Луческу взял на первый этап сборов 30 игроков.
Вратари: Бойко, Бущан, Нещерет, Моргун.
Защитники: Попов, Шабанов, Миколенко, Кендзера, Сидклей, Сирота, Забарный, Тимчик.
Полузащитники: Сидорчук, Цыганков, Гармаш, Леднев, Шапаренко, Буяльский, Караваев, Шепелев, Андриевский, Белуце, Вербич, де Пена, Дуэлунд.
Нападающие: Беседин, Супряга, Родригес, Клейтон, Ванат.
Кто выиграл бы бой между братьями Кличко
Телекомпания BT Sports провела опрос среди британских чемпионов мира по боксу, попросив их определить победителя гипотетической битвы Виталия и Владимира Кличко.
С огромным преимуществом победил старший брат, действующий мэр Киева.
Свои голоса за него отдали шесть из семи опрошенных звезд британского бокса: Джо Кальзаге, Дэвид Хэй, Амир Хан, Джош Тейлор, Ричи Вудхолл и Карл Фрэмптон. Бой Владимиру отдал только Рикки Хаттон.
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