У п'ятницю, 15 січня, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у дайджесті Спорт24.

Збірна України з біатлону посіла 6 місце в естафеті

У німецькому Оберхофі 15 січня відбулася чоловіча естафета у рамках 6-го етапу Кубка світу з біатлону. Перемогу в естафеті здобула збірна Франції. Українська команда – 6-а, пише 24 канал.

До слова Віктор Циганков – найдорожчий український гравець за версією Transfermarkt

Результати гонки

1. Франція

2. Норвегія

3. Італія

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6. Україна

Яя Туре працюватиме у донецькому Олімпіку

Колишній футболіст Барселони та Манчестер Сіті Яя Туре повертається в Україну. Ексгравець донецького Металурга працюватиме в Олімпіку.

Івуарієць увійде до тренерського штабу Олімпіка. Наразі Олімпік очолює український тренер Ігор Климовський.

До слова. Донецький Олімпік після 12 зіграних матчів у чемпіонаті України посідає 7-е місце. Команда ставить ціль боротися за єврокубки.

Динамо вирушило в ОАЕ на перший збір

У п'ятницю, 15 січня, київське Динамо вирушило до Об'єднаних Арабських Еміратів, де пройде перший тренувальний збір команди. Головний тренер Динамо Мірча Луческу взяв на перший етап зборів 30 гравців.

Воротарі: Бойко, Бущан, Нещерет, Моргун.

Захисники: Попов, Шабанов, Миколенко, Кендзьора, Сідклей, Сирота, Забарний, Тимчик.

Півзахисники: Сидорчук, Циганков, Гармаш, Лєднєв, Шапаренко, Буяльський, Караваєв, Шепелєв, Андрієвський, Белуце, Вербіч, де Пена, Дуелунд.

Нападники: Бєсєдін, Супряга, Родрігес, Клейтон, Ванат.

Хто виграв би бій між братами Кличками

Телекомпанія BT Sports провела опитування серед британський чемпіонів світу з боксу, попросивши їх визначити переможця гіпотетичної битви Віталія та Володимира Кличко.

З величезною перевагою переміг старший брат, чинний мер Києва.

Свої голоси за нього віддали шість з семи опитаних зірок британського боксу – Джо Кальзаге, Девід Хей, Амір Хан, Джош Тейлор, Річі Вудхолл і Карл Фремптон. Бій Володимиру віддав тільки Ріккі Хаттон.