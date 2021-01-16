Збірна України у топ-6 на Кубку світа, Яя Туре буде працювати в Олімпіку: новини спорту 15 січня
У п'ятницю, 15 січня, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у дайджесті Спорт24.
Збірна України з біатлону посіла 6 місце в естафеті
У німецькому Оберхофі 15 січня відбулася чоловіча естафета у рамках 6-го етапу Кубка світу з біатлону. Перемогу в естафеті здобула збірна Франції. Українська команда – 6-а, пише 24 канал.
До слова Віктор Циганков – найдорожчий український гравець за версією Transfermarkt
Результати гонки
1. Франція
2. Норвегія
3. Італія
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6. Україна
Яя Туре працюватиме у донецькому Олімпіку
Колишній футболіст Барселони та Манчестер Сіті Яя Туре повертається в Україну. Ексгравець донецького Металурга працюватиме в Олімпіку.
Івуарієць увійде до тренерського штабу Олімпіка. Наразі Олімпік очолює український тренер Ігор Климовський.
Динамо вирушило в ОАЕ на перший збір
У п'ятницю, 15 січня, київське Динамо вирушило до Об'єднаних Арабських Еміратів, де пройде перший тренувальний збір команди. Головний тренер Динамо Мірча Луческу взяв на перший етап зборів 30 гравців.
Воротарі: Бойко, Бущан, Нещерет, Моргун.
Захисники: Попов, Шабанов, Миколенко, Кендзьора, Сідклей, Сирота, Забарний, Тимчик.
Півзахисники: Сидорчук, Циганков, Гармаш, Лєднєв, Шапаренко, Буяльський, Караваєв, Шепелєв, Андрієвський, Белуце, Вербіч, де Пена, Дуелунд.
Нападники: Бєсєдін, Супряга, Родрігес, Клейтон, Ванат.
Хто виграв би бій між братами Кличками
Телекомпанія BT Sports провела опитування серед британський чемпіонів світу з боксу, попросивши їх визначити переможця гіпотетичної битви Віталія та Володимира Кличко.
З величезною перевагою переміг старший брат, чинний мер Києва.
Свої голоси за нього віддали шість з семи опитаних зірок британського боксу – Джо Кальзаге, Девід Хей, Амір Хан, Джош Тейлор, Річі Вудхолл і Карл Фремптон. Бій Володимиру віддав тільки Ріккі Хаттон.
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