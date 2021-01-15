В немецком Оберхофе 15 января состоялась мужская эстафета в рамках 6-го этапа Кубка мира по биатлону. Победу в эстафете одержала сборная Франции. Украинская команда – 6-я.

"Серебро" эстафеты выиграли норвежцы. "Бронзой" в мужской эстафете удовлетворились итальянцы. Об этом сообщает 24 канал.

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Результаты гонки

1. Франция

2. Норвегия

3. Италия

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6. Украина

Ход гонки

По результатам первого этапа, на котором биатлонисты держались в тесной группе, в лидеры вышла Италия и Германия. Украина благодаря удачной стрельбе Артема Тищенко не вылетела из борьбы.

По итогам второго этапа Италия сохранила лидерство. Лукас Хоффер с удивительной скоростью отработал на стрельбе и вырвался вперед. Вслед за Италией шла Франция во главе Канте Фийона-Майе и Германия с Бенедиктом Доллем.

Существенно улучшил позицию сборной Украины Дмитрий Пидручный, который без всякого дополнительного патрона отработал на стрельбе. Он поднял Украину на 6-е место.

Уже на первой "лежке" третьего этапа Италия потеряла свое преимущество. Томас Бормолини использовал запасные патроны, поэтому Арнд Пайффер (Германия) и Фабьен Клод вплотную приблизились к нему.

Удачная стрельба украинца Антона Дудченко оставила Украину на 6-й строчке после этапа Дмитрия Пидручного.

Super impressive from Giacomel to hold his own against athletes like @fabien_claude1 and Peiffer! #OBE21 Knocking down all 5 targets in 18 seconds. @Fisiofficial https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/4uOql3AKD2 — IBU World Cup (@IBU_WC) January 15, 2021

На "стойке" Бормолини отработал отлично, поэтому временно сохранил лидерство. Однако преследователи быстро его "нагнали" и опередили.

Опять невероятно быструю стрельбу продемонстрировал Антон Дудченко. Это позволило передать эстафету 6-м. От 5-й Швейцарии нашу сборную отделяли всего 24 секунды.

На предпоследнюю стрельбу вместе пришли немец Филипп Хорн и француз Эмильен Жаклен. Немец "поймал" аж 3 штрафных круга и пропустил вперед Доминика Виндиша из Италии и норвежца Иоганнеса Бё.

Украинец Артем Прима на дистанции пропустил россиянина Эдуарда Латыпова и занимал седьмое место. На "лежке" он использовал всего один запасной птарон.

Француз Жаклен один пришел на последнюю стрельбу, использовал один запасной патрон и принес Франции победу в гонке. Второе место для Норвегии вырвал Бё. Третьим пришел итальянец Виндиш.

Артем Прима чрезвычайно быстро отработал на "стойке" и вырвал для Украины 6-е место! Украинцы продемонстрировали лучшую стрельбу в эстафете – всего 2 запасные патрона и ни одного штрафного круга.