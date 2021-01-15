Бой выдающихся боксеров, многократных чемпионов мира и членов Международного зала боксерской славы – Виталия и Владимира Кличко – по мнению всех причастных к миру единоборств, стал бы событием века в боксе.

Однако, учитывая обещание данное братьями Кличко своей матери – никогда не драться в ринге, этот мегабой остался иллюзией и мечтой. Но тем не менее, он до сих пор будоражит воображение экспертов и фанатов.

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Голоса разделились

Телекомпания BT Sports провела опрос среди британский чемпионов мира по боксу, попросив их определить победителя гипотетической битвы Виталия и Владимира Кличко. С огромным преимуществом победил старший брат, действующий мэр Киева.

Свои голоса за него отдали шесть из семи опрошенных звезд британского бокса – Джо Кальзаге, Дэвид Хэй, Амир Хан, Джош Тейлор, Ричи Вудхолл и Карл Фремптон. Бой Владимиру отдал только Рикки Хаттон.

"Я выбрал бы Виталия. Просто потому, что у него был лучший подбородок", – отметил Рикки Хаттон. Дэвид Хэй оказался лаконичней, заявив – "Виталий победил бы". "Виталий обыграл бы Владимира. Он был храбрее и агрессивней", – считает Амир Хан. Ричи Вудхолл, экс-чемпион мира в среднем и полусреднем весе, отметил, что "Виталий был более опасным в ринге. Владимир больше заботился о своей безопасности".

А вот Рикки Хатон больше был поражен Владимиром. "Трудно сказать, кто из них выиграл бы – стили братьев очень похожи. Но я все же отдам небольшое преимущество Владимиру".