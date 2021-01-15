Бывший футболист Барселоны и Манчестер Сити Яя Туре возвращается в Украину. Бывший игрок донецкого Металлурга будет работать в Олимпике.

Как сообщает ПРОФУТБОЛ Digital, Яя Туре возвращается в Украину. Ивуариец войдет в тренерский штаб Олимпика.

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Сейчас Олимпик возглавляет украинский тренер Игорь Климовский.

Донецкий Олимпик после 12 сыгранных матчей в чемпионате Украины занимает седьмое место. У команды цель бороться за еврокубки.

Что известно о Туре и связь с Украиной

Европейская часть карьеры Туре начала в бельгийском Беверене, после чего в 2003 году он стал игроком донецкого Металлурга.

Из Украины в 2005 году он переехал в Грецию, где год защищал цвета Олимпиакоса. Через год ивуариец уже был во французском Монако.

С 2007 до 2010 года Туре играл за Барселону, из которой перешел в Манчестер Сити. Туре объявлял о завершении карьеры и якобы должен был стать футбольным функционером.

Впрочем, он возобновил карьеру и перешел в китайский Циндао Хайню.