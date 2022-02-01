Сборная Украины сыграет с Россией в полуфинале чемпионата Европы по футзалу

Определился третий участник 1/2 финала чемпионата Европы по футзалу. Им стала команда из России.

Россия – Грузия 3:1

Голы: Ниязов, 23, Чишкала, 28, 40 – Петри Бранко, 24

В четвертьфинальном поединке представители Российской Федерации победили сборную Грузии.

Достойно внимания Победные эмоции: сборная Украины по футзалу спела "Червоную руту" в автобусе – видео исполнение

Теперь сборная России сыграет с "сине-желтыми", которая днем ​​ранее победила команду Казахстана (5:3).

Россию и Украину разводили по разным группам во время жеребьевки группового этапа Евро по футзалу.

В последний раз Украина играла против России на Евро еще в 2007 году, тогда на групповой стадии победили россияне со счетом 4:1.

Как выступила Украина

Украинская команда вышла в плей-офф Евро-2022 по футзалу, заняв второе место в группе А.

"Сине-желтые" в стартовом матче проиграли Нидерландам (2:3), а затем разгромили Сербию (6:1) и уступили действующему чемпиону Европы и мира – португальцам (0:1).

Попасть в 1/4 финала украинцам помогла победа сборной Сербии над Нидерландами (3:2) в параллельном поединке заключительного тура.

В четвертьфинале "сине-желтые" одолели Казахстан (5:3).

Полуфинальные поединки состоятся 4 февраля, а решающий матч назначен на 6 февраля.