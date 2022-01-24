Мячи на амстердамской арене Ziggo Dome забивали Михаил Зварыч, который отличился на 2-й и 34-й минутах, Кристиан Васич (6 – автогол), Даниил Абакшин (15), Игорь Чернявский (20), Игорь Корсун (39), а единственный гол балканцев на счету Драгана Томича (39).

Как это было Сборная Украины разгромила Сербию на чемпионате Европы по футзалу: "сине-желтые" забили 6 голов

В первом туре украинцы неожиданно уступили нидерландской команде со счетом 2:3, а в параллельном матче сербы проиграли португальцам 4:2.

На сегодняшний день Украина, Нидерланды и Португалия имеют в своем активе по три зачетных пункта, тогда как команда из Сербии пока не заработала ни одного балла, окончательно потеряв шансы на выход из группы.

Сербия – Украина видеообзор